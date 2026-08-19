به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسن‌پور، شب چهارشنبه در نشست صمیمی با خبرنگاران استان یزد، با تأکید بر پیوند میان مسئولان و مردم، اظهار داشت: میان ما و شما تفاوتی وجود ندارد؛ ما و شما یکی هستیم و همچنان که در دل هر تهدیدی، فرصتی نهفته است در دل فرصت‌ها نیز تهدیداتی است.

دادستان یزد با اشاره به جایگاه دستگاه قضا به عنوان «مدعی‌العموم»، خاطرنشان کرد: وظیفه رسیدگی به ادعای مردم بر عهده این نهاد است، اما تأکید کرد که به دلیل تعدد وظایف و مسئولیت‌های حاکمیتی، تقسیم کار میان مجموعه‌های مختلف الزامی است و نمی‌توان انتظار داشت یک مجموعه به‌تنهایی تمامی اقدامات اجرایی را انجام دهد.

ضرورت مطالبه‌گری صحیح و آگاهی‌بخشی

حسن‌پور در ادامه به نقش دوگانه رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: شرح وظایف رسانه‌ها متعدد است؛ حوزه نخست آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی است تا بدانیم در جامعه چه می‌گذرد و حوزه دوم، مطالبه‌گری در کنار آگاهی‌بخشی است.

وی ادامه داد: اگر جرم به درستی تبیین نشود، ممکن است شاهد مطالبه‌گری‌های اشتباه و ناشی از ناآگاهی باشیم.

وی افزود: بسیاری از موارد در جامعه از نظر اجتماعی حساس هستند اما از نظر قانونی جرم محسوب نمی‌شوند؛ لذا رسانه باید به مردم کمک کند تا مطالبه‌ها بر پایه شناخت قانونی باشد.

درخواست از رسانه‌ها برای رعایت ملاحظات قانونی

دادستان یزد همچنین درخواستی از رسانه‌ها مطرح کرد و گفت: برخی موارد دارای ممنوعیت‌های قانونی هستند و تا زمانی که پرونده در حال بررسی است، نباید اطلاع‌رسانی عمومی صورت گیرد. اگر رسانه‌ها و دستگاه قضا در حوزه آگاهی‌بخشی با هم هماهنگ نباشند، مطالبه‌گری ناجا منجر به نارضایتی و دلسردی مردم خواهد شد.

تلاش برای ایجاد مدل کارشناسی در مطالبه‌گری

وی در پایان با اشاره به نقش بزرگ مردم در حفظ نظام و مقابله با آسیب‌ها، از ضرورت ایجاد یک مدل کارشناسی در امر مطالبه‌گری سخن گفت و افزود: ما با برنامه‌ریزی منسجم در پی حفظ حقوق عامه هستیم.

دادستان یزد بیان کرد: هدف ما این است که با ایجاد همکاری میان متخصصین و رسانه‌ها، مطالبه‌گری صحیح و درست رقم بخورد تا دشمن نتواند از اشتباهات یا روش‌های نادرست، علیه نظام سوءاستفاده کند.