مرگ ۱۴ معدنچی غیرقانونی در آفریقای جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آرتور آدامز، کمیسر پلیس استان شمال غربی، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حادثه در محل دفن زباله انکاننگ در منطقه فرعی ۲ بوجانالا، نزدیک روستنبرگ رخ داده است.

آدامز گفت اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که گروهی از معدنچیان غیرقانونی مظنون، که در محل با نام "زاما-زاما" شناخته می‌شوند، در حال حفاری دستی در یک منطقه حفاری شده بودند که دیوارها فرو ریختند و آنها در زیر زمین گرفتار شدند.

به گفته پلیس، یک معدنچی غیرقانونی که قبل از ناپدید شدن، این حادثه را گزارش کرده بود، به نیروهای امنیتی نزدیک اطلاع داد. پلیس متعاقباً به محل حادثه فراخوانده شد و در آنجا اجساد ۱۴ معدنچی غیرقانونی را پیدا کرد.

۸ نفر نجات یافتند و برای درمان به بیمارستان محلی منتقل شدند.

استخراج غیرقانونی معادن همچنان یک چالش بزرگ در آفریقای جنوبی است، به ویژه در مناطقی که معادن طلا و پلاتین متروکه یا بلااستفاده هستند. معدنچیان غیرقانونی اغلب بدون تجهیزات ایمنی مناسب یا نظارت فعالیت می‌کنند، گاهی اوقات به اعماق زمین می روند و برای مدت طولانی در آنجا می‌مانند.

این فعالیت همچنین به طور فزاینده‌ای با شبکه‌های جنایی سازمان‌یافته مرتبط شده است، در حالی که دخالت مهاجران بدون مدرک، بُعد اجرای قانون و مهاجرت را به این مشکل افزوده است.