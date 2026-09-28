به گزارش خبرنگار مهر، در پی شکایت جمعی از ساکنان منطقه خرشک شهرستان رودبار درباره تبعات و پیامدهای فعالیت‌های معدنی، بازرس کل قضایی استان گیلان به همراه جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی و دستگاه‌های تخصصی صبح دوشنبه از این منطقه بازدید و مسائل و مشکلات موجود را بررسی کرد.

در این بازدید بازرس کل قضایی استان گیلان و هیأت همراه، رئیس و دادستان دادگستری شهرستان رودبار، فرماندار شهرستان و مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست استان حضور داشتند.

مسئولان در جریان این بازدید با حضور در محدوده فعالیت‌های معدنی، شرایط منطقه را به صورت میدانی بررسی کرده و ضمن استماع مطالب و دغدغه‌های ساکنان خرشک، اعتراضات آنان درباره آثار و پیامدهای استمرار فعالیت‌های معدنی را مورد بررسی قرار دادند.

دغدغه‌های ساکنان خرشک درباره فعالیت‌های معدنی

از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این بازدید، مشکلات اجتماعی و نارضایتی ساکنان از استمرار فعالیت‌های معدنی، وضعیت مسیرهای دسترسی و ضرورت تأمین ایمنی تردد ساکنان و سایر بهره‌برداران منطقه بود.

همچنین ایجاد گرد و غبار ناشی از عملیات استحصال و جابه‌جایی مواد معدنی و آثار احتمالی آن بر محیط پیرامون و سکونتگاه‌های مجاور، از دیگر موضوعاتی بود که در جریان بررسی‌های میدانی مورد توجه قرار گرفت.

احتمال تأثیر فعالیت معدن بر ایمنی آزادراه

احتمال تأثیر عملیات برداشت معدنی بر ایمنی و پایداری مسیر آزادراه نیز از دیگر محورهای بررسی مسئولان بود و مقرر شد این موضوع با توجه به موقعیت و فاصله محدوده فعالیت معدن نسبت به آزادراه، از جنبه‌های فنی و کارشناسی مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

از سوی دیگر، قرار گرفتن معدن در محدوده شهر، شرایط خاص زمین‌شناسی منطقه و احتمال رانشی بودن محدوده فعالیت نیز از جمله نگرانی‌های مطرح‌شده در این بازدید بود.

بر همین اساس، بر ضرورت بررسی میزان ایمنی ادامه عملیات معدنی از منظر فنی و عمرانی تأکید شد تا ابعاد احتمالی مخاطرات ناشی از فعالیت معدن به صورت کارشناسی مشخص شود.

بررسی مجدد مجوزهای فعالیت معدن

در این بازدید همچنین بر ضرورت بررسی مجدد حدود و اعتبار مجوزهای صادرشده و میزان انطباق عملیات انجام‌شده با مفاد مجوزها، طرح مصوب و الزامات قانونی تأکید شد.

بر اساس تصمیم اتخاذشده، تا تعیین تکلیف نهایی موضوع بر مبنای گزارش‌های فنی و کارشناسی و احراز رعایت الزامات قانونی و فنی، ادامه یا نحوه فعالیت و برداشت معدنی، حسب مورد، مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

همچنین دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف شدند گزارش جامعی از مستندات مجوزها، نقشه و محدوده دقیق فعالیت، میزان برداشت، نتایج بررسی‌های فنی، زیست‌محیطی و منابع طبیعی و ارزیابی مخاطرات احتمالی تهیه و برای اتخاذ تصمیم نهایی ارائه کنند.