توسعه شفافیت در کشاورزی با اجرای طرح ردیابی محصولات

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت توسعه نقش تشکلهای کشاورزی در استان همدان اظهار کرد: هرچه کشاورزان آثار عضویت و حضور خود در اتاق اصناف کشاورزی را در دریافت خدمات و پیگیری امور مشاهده کنند، جایگاه و نقش این تشکل در ساختار کشاورزی پررنگتر خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای استانداردها و الزامات جدید در حوزه کشاورزی افزود: هدف از این فرآیندها ایجاد شفافیت در زنجیره تولید محصولات از مزرعه تا فرآوری و بستهبندی است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ادامه داد: در بخش صنعت و بستهبندی بخشی از این الزامات اجرایی شده و اطلاعاتی از جمله ترکیبات، ارزش تغذیهای و میزان مواد بهکاررفته در محصول روی بستهبندیها درج میشود؛ اما توسعه این روند در حوزه محصولات خام کشاورزی همچنان نیازمند تکمیل زیرساختها و برنامهریزی بیشتر است.
محمدی بیان کرد: رویکرد جدید در بخش کشاورزی حرکت به سمت شفافیت و قابلیت ردیابی محصولات از مرحله تولید است تا اطلاعات مربوط به فرآیند تولید، عرضه و سلامت محصول با دقت بیشتری در دسترس قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اجرای این فرآیند در بخش کشاورزی هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، گفت: این موضوع در بسیاری از کشورهای جهان بهویژه در مزارع بزرگ و یکپارچه با سهولت بیشتری اجرا میشود و میتواند به شفافیت بیشتر در تولید و عرضه محصولات کشاورزی منجر شود.
محمدی همچنین اتاق اصناف کشاورزی را مجموعهای نسبتاً نوپا دانست و افزود: این مجموعه برای دستیابی به جایگاه مطلوب نیازمند توسعه ظرفیتها، افزایش دامنه خدمات و بهرهگیری از تجربه اتاقهای اصناف در دیگر حوزهها است.
وی اظهار کرد: بخشی از خدمات بخش کشاورزی که امکان واگذاری دارد، میتواند با هدف تقویت تشکلها و تسهیل امور بهرهبرداران به اتاق اصناف کشاورزی واگذار شود.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در پایان تاکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان از ظرفیتها، پیشنهادها و دیدگاههای اتاق اصناف کشاورزی بهره خواهد گرفت و واگذاری خدمات قابل واگذاری به این تشکل در اولویت قرار دارد.
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