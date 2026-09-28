به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی جهاد دانشگاهی، این مرکز در راستای رسالت خود جهت تبیین و بازخوانی آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی، اقدام به برگزاری اردوی آموزشی- فرهنگی «تا ساحل حقیقت» با محوریت حضور مؤثر دانشجو در گفتمان امام راحل(ره)، رهبر شهید(ره) و انقلاب اسلامی کرده است. این رویداد که ویژه دانشجویان خواهر دانشگاه های تهران طراحی شده، فرصتی برای همافزایی فکری و تبیین نقش دختران دانشجو در تداوم مسیر انقلاب اسلامی است.
این اردوی آموزشی-فرهنگی به همت مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی و با همکاری «موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)» و «معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد مازندران»، به مدت سه روز در اردوگاه شهید هاشمینژاد بهشهر برگزار خواهد شد.
آموزش در کنار تبیین و تعامل:
در این دوره سه روزه، علاوه بر برنامههای تفریحی، نشستهای تخصصی و کلاسهای آموزشی با حضور اساتید برجسته این حوزه برگزار میشود. دکتر محمد محمودیکیا، عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی و دکتر سیدعلی قادری، استاد دانشگاه، در این نشستها با رویکردی تحلیلی به واکاوی مبانی فکری انقلاب اسلامی پرداخته و در فضایی صمیمانه به پرسشهای دانشجویان پاسخ خواهند داد.
همچنین، بهرهگیری از قالبهای نوین آموزشی همچون گعدههای دانشجویی و کرسیهای گفتوگو، از بخشهای کلیدی این اردو است که فرصتی مغتنم برای تبادلنظر آزاد، پرسشگری و همافزایی فکری میان دانشجویان فراهم میآورد.
هدف اصلی از برپایی این «میعادگاه دانشجویی»، ایجاد بستری است تا شرکتکنندگان ضمن آشنایی دقیق با اندیشههای امام (ره)، رهبر شهید و سیره شهدای انقلاب، مهارتهای لازم برای روایتگری و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی را در محیطهای دانشگاهی خود کسب نمایند.
شرایط ثبتنام و اعطای گواهی :
به تمامی دانشجویان شرکتکننده در این اردو، گواهی معتبر آموزشی اعطا خواهد شد.
علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام در این رویداد فرهنگی میتوانند با شماره تلفن ۶۶۴۹۱۲۲۲ ۰۲۱-تماس حاصل کنند.
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