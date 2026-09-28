به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار صبح دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های ورزشی هفته دفاع مقدس اظهار کرد: آرامش و امنیت امروز جامعه و فعالیت‌های ورزشی، حاصل خون شهدا و جان‌فشانی رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس است.

وی افزود: در شرایطی که دشمن آمریکایی و صهیونیستی با همراهی برخی کشورهای اروپایی فشارهای اقتصادی و تحریم‌های گسترده‌ای را علیه کشور اعمال کردند، ملت ایران با اتحاد و همدلی پای جمهوری اسلامی ایستاد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به نقش جامعه ورزش در گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بیان کرد: برنامه‌های ورزشی هفته دفاع مقدس باید در کنار توجه به توسعه ورزش، زمینه ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت را فراهم کند.

این نشست با حضور جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر، رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها و رؤسای هیئت‌های ورزشی استان برگزار شد و موضوع هماهنگی برنامه‌های ورزشی هفته دفاع مقدس و برنامه‌های مرتبط با کنگره سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این نشست از حسین پوربهی و اردشیر معلم برازجانی، دو تن از ایثارگران هشت سال دفاع مقدس اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر، تجلیل شد.