نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی تا پایان هفته شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، وزش باد لحظهای شدید، رگبار باران و رعدوبرق پراکنده در خراسانشمالی فراهم است.
مدیرکل هواشناسی خراسانشمالی افزود: با توجه به شرایط جوی، احتمال سیلابی شدن مسیلها و جاری شدن روانآب بهصورت محدود و محلی وجود دارد و به همین منظور از روز دوشنبه هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است.
وی ادامه داد: بیشترین احتمال بارش طی چهارشنبه در رازوجرگلان، بخشهایی از شهرستانهای مانه، سملقان، گرمه و جاجرم و همچنین ارتفاعات مرکزی و جنوب شرق استان پیشبینی میشود.
داداشی گفت: برای روز پنجشنبه نیز احتمال بارش در رازوجرگلان، مانه و دامنهها و ارتفاعات استان در دو رشتهکوه کپهداغ و آلاداغ وجود دارد و روز جمعه نیز رازوجرگلان، شمال شیروان و بجنورد و دامنهها و ارتفاعات قله شاهجهان از مناطق مستعد بارش خواهند بود.
وی با بیان اینکه احتمال و شدت بارش برای فردا بیشتر از سایر روزها خواهد بود، تصریح کرد: از نظر دمایی نیز تغییرات جزئی دما از امروز تا پایان هفته پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسانشمالی افزود: طی شبانهروز گذشته، ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۳ درجه سانتیگراد خنکترین و پیشقلعه با بیشینه دمای ۳۸ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان گزارش شدند.
داداشی بیان کرد: طی همین مدت، کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۲۱ و ۳۴ درجه سانتیگراد ثبت شد. همچنین در میان مراکز شهرستانهای استان، فاروج با کمینه دمای ۱۶ درجه و پیشقلعه با بیشینه دمای ۳۸ درجه سانتیگراد بهترتیب خنکترین و گرمترین مراکز گزارش شدند.
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