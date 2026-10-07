رشنو: فرهنگ ترافیک باید از دوران کودکی نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله رشنو، بعد از ظهر چهارشنبه، در همایش دوچرخه‌سواری همیاران پلیس در ورامین اظهار کرد: پلیس راهور ویژه شرق استان تهران همزمان با هفته انتظامی و بر اساس تدابیر فرمانده انتظامی کشور و تأکید سردار شهرام امیریان، برنامه‌های متنوعی را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته همایش دوچرخه‌سواری همیاران پلیس در پارک ترافیک برگزار می‌شد، اما امسال این برنامه در سطح شهر ورامین و در معرض دید شهروندان برگزار شد تا از ظرفیت آن برای ترویج فرهنگ صحیح ترافیکی استفاده شود.

رئیس پلیس راهور شرق استان تهران ادامه داد: این همایش از میدان امام حسین (ع) ورامین آغاز شد و تا میدان امام خمینی (ره) ادامه یافت و جمعی از مسئولان شهرستان و دیگر دست‌اندرکاران در آن حضور داشتند.

رشنو با اشاره به اهمیت توسعه فرهنگ دوچرخه‌سواری و رعایت قوانین ترافیکی بیان کرد: هدف از برگزاری این برنامه‌ها، افزایش انگیزه همیاران پلیس دوچرخه‌سوار و فراهم کردن زمینه حضور گسترده‌تر کودکان و نوجوانان در برنامه‌های فرهنگی و ترافیکی است.

وی تصریح کرد: فرهنگ‌سازی ترافیکی باید از سنین پایین آغاز شود و خانواده‌ها نیز در آموزش و نهادینه‌کردن رفتارهای صحیح ترافیکی در فرزندان خود نقش مؤثری دارند.

رئیس پلیس راهور شرق استان تهران خاطرنشان کرد: در پایان این همایش مسابقه‌ای برای شرکت‌کنندگان برگزار و از همیاران پلیس با اهدای لوح تقدیر و جوایز تجلیل خواهد شد.