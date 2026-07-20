به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی عصر دوشنبه در مراسم عزاداری شهادت حضرت رقیه (س) که در حسینیه توپ‌آغاج بیجار برگزار شد، اظهار کرد: ارتباط مستمر با اهل‌بیت (ع) آثار فراوانی در زندگی انسان دارد و مؤمنان نباید از این سرمایه بزرگ معنوی غافل شوند.

وی با توصیه به قرائت روزانه زیارت‌های مأثور افزود: خواندن زیارت عاشورا، زیارت امین‌الله، زیارت آل‌یاسین و همچنین توجه ویژه به امام رضا (ع)، انسان را در مسیر معرفت، بندگی و تقرب به خداوند قرار می‌دهد و پیوند قلبی با ائمه اطهار (ع) را مستحکم‌تر می‌کند.

اهل‌بیت (ع) مسیر هدایت انسان هستند

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با بیان اینکه امام حسین (ع) کشتی نجات امت اسلامی است، گفت: توجه به حضرت امیرالمؤمنین (ع) به عنوان نخستین امام، امام زمان (عج) به عنوان امام حی و حاضر و امام رضا (ع) به عنوان امام رئوف، زمینه‌ساز رشد معنوی و استحکام ایمان انسان خواهد بود.

پورذهبی با اشاره به فرازهایی از زیارت امین‌الله اظهار کرد: یکی از درخواست‌های مهم انسان از خداوند، محبوب شدن نزد اهل زمین و اهل آسمان است و این مقام با عمل صالح و اخلاق نیکو به دست می‌آید.

سه ویژگی برای محبوب شدن از نگاه امیرالمؤمنین (ع)

وی با استناد به حدیثی از حضرت علی (ع) افزود: امیرالمؤمنین (ع) سه عامل را موجب جلب محبت انسان‌ها می‌دانند که یکی از مهم‌ترین آنها «حسن خلق» و خوش‌اخلاقی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان ادامه داد: خوش‌اخلاقی تنها به خوش‌رویی و خندیدن محدود نمی‌شود، بلکه رفتار، گفتار، نشست و برخاست، نحوه تعامل با دیگران و رعایت کامل موازین اسلامی را در بر می‌گیرد.

پورذهبی خاطرنشان کرد: انسان خوش‌اخلاق کسی است که از آزار دیگران پرهیز می‌کند، دل مؤمنی را نمی‌شکند، از غیبت، دروغ و بدگویی دوری می‌کند و در همه شئون زندگی اخلاق اسلامی را سرلوحه رفتار خود قرار می‌دهد.

وی تأکید کرد: اگر خانواده‌ها این آموزه‌های اخلاقی را در زندگی روزمره خود به کار بگیرند، علاوه بر استحکام بنیان خانواده، محبت، آرامش و صمیمیت در جامعه نیز گسترش خواهد یافت.