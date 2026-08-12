  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۲

پایان فرار تریدر کلاهبردار ۲۰۰۰ میلیاردی در بوشهر

پایان فرار تریدر کلاهبردار ۲۰۰۰ میلیاردی در بوشهر

بوشهر-رئیس پلیس شهرستان بوشهر گفت:متهمی که با عنوان ترید در فارکس و ارز دیجیتال، اعتماد افراد را جلب و از طریق دسترسی به کیف پول‌های دیجیتال، سرمایه آنان را برداشت می‌کرد،در بوشهر دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا محمودیان عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متهمی که با عنوان ترید در فارکس و ارز دیجیتال، اعتماد افراد را جلب و از طریق دسترسی به کیف پول‌های دیجیتال، سرمایه آنان را برداشت می‌کرد، در بوشهر دستگیر شد.

رئیس پلیس شهرستان بوشهر افزود: در این پرونده بیش از ۵۰ نفر شکایت کرده‌اند و ارزش ریالی کلاهبرداری اعلام‌شده، بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال است.

وی گفت: متهم پس از خروج از شیراز، در بوشهر شناسایی شد اما این بار، وعده سودهای تضمینی، به پایان فرار و آغاز رسیدگی قضایی به پرونده او رسید.

کد مطلب 6915248

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها