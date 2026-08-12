پایان فرار تریدر کلاهبردار ۲۰۰۰ میلیاردی در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا محمودیان عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متهمی که با عنوان ترید در فارکس و ارز دیجیتال، اعتماد افراد را جلب و از طریق دسترسی به کیف پولهای دیجیتال، سرمایه آنان را برداشت میکرد، در بوشهر دستگیر شد.
رئیس پلیس شهرستان بوشهر افزود: در این پرونده بیش از ۵۰ نفر شکایت کردهاند و ارزش ریالی کلاهبرداری اعلامشده، بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال است.
وی گفت: متهم پس از خروج از شیراز، در بوشهر شناسایی شد اما این بار، وعده سودهای تضمینی، به پایان فرار و آغاز رسیدگی قضایی به پرونده او رسید.
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