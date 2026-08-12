تکرار توهمات ترامپ مبنی بر «کنترل کامل تنگه هرمز» 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر با تکرار ادعاهای مضحک خود که بر خلاف گزارش های بین المللی و داده های مراکز بین المللی ناوبری دریایی است، گفت که آمریکا کنترل کاملی بر تنگه هرمز دارد و معتقد است که این کنترل را حفظ خواهد کرد.

ترامپ در اظهارات خود در پلتفرم «تروث سوشال» با بزرگنمایی فعالیت های ارتش آمریکا مدعی شد: همه از محاصره دریایی ما با عنوان «دیواری از فولاد» یاد می‌کنند و ایران هیچ کاری از دستش بر نمی‌آید!

وی با تکرار توهمات خود درباره توان نظامی ایران مدعی شد که آن‌ها نه ناوگان دریایی دارند و نه نیروی هوایی؛ سربازان باقی‌مانده‌شان حقوق دریافت نمی‌کنند، سپاه پاسداران ایران فرسوده شده و در حال فرار است! آن‌ها هیچ پولی ندارند و کشورشان در وضعیت اسفباری قرار دارد!

ادعاهای ترامپ در خصوص ایران در حالی مطرح می‌شود که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و نظریه پردازان مسائل سیاسی که وابسته به دولت آمریکا نیستند، ترامپ را شکست خورده بزرگ این جنگ می‌دانند و معتقدند که آمریکا گزینه های بسیار محدودی برای برون رفت آبرومندانه از این جنگ دارد.