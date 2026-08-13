اقلید در مسیر خورشید؛ روایت ماندگار عبور امام رضا(ع) از فارس

خبرگزاری مهر، گروه استانها: گاهی یک سفر تاریخی تنها با مقصدی که مسافر به آن میرسد معنا پیدا نمیکند؛ مسیر هم بخشی از روایت است، مخصوصاً وقتی مسافر آن، هشتمین امام شیعیان باشد. امام رضا(ع) در سفری که به خواست و اجبار مأمون عباسی از مدینه به سوی خراسان انجام داد، از بخشهایی از سرزمین ایران عبور کرد و روایتهای تاریخی و محلی، اقلید را نیز در شمار مناطقی قرار دادهاند که در مسیر این سفر تاریخی قرار داشته است؛ روایتی که قرنها بعد همچنان در حافظه مردم این دیار زنده مانده است.
روایت حضور و عبور امام رضا(ع) از این منطقه، برای مردم اقلید تنها یک خاطره تاریخی نیست؛ نشانهای از برکتی است که به باور آنان، در طول نسلها بر این سرزمین سایه انداخته و فرهنگ و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
البته درباره جزئیات مسیر تاریخی حرکت امام رضا(ع) در فارس، روایتها و دیدگاههای مختلفی وجود دارد و نمیتوان همه جزئیات را با یکسانی از قطعیت تاریخی بیان کرد؛ اما آنچه امروز اهمیت دارد، جایگاه این روایت در حافظه جمعی مردم اقلید و نقشی است که در شکلگیری فرهنگ رضوی این شهرستان پیدا کرده است.
مردم اقلید باور دارند روزگاری میزبان عبور خورشید هشتم بودهاند و برکت آن حضور، قرنها بعد در فرهنگ، آیینها و ارادت نسلهای این دیار همچنان جاری است.
روایت یک مسیر تاریخی از مدینه تا خراسان
حمید ایمنی، مسئول دفتر آستان قدس رضوی در شهرستان اقلید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحقیقات انجامشده درباره مسیر حرکت امام رضا(ع) از مدینه به سمت خراسان گفت: بر اساس مستندی که در مجله «زائر» آستان قدس رضوی در سال ۱۳۸۴ منتشر شده بود، نقشهای از مسیر حرکت حضرت علیبنموسیالرضا(ع) از مدینه تا مرو ترسیم شده بود که اقلید در استان فارس نیز در این مسیر قرار داشت، اما درباره جزئیات آن ابهامهایی وجود داشت.
وی افزود: همین موضوع باعث شد کارگروهی با محوریت هیئت رزمندگان اسلام شهرستان اقلید تشکیل شود و حدود دو سال تحقیقات و پیگیریهای میدانی درباره مسیر حرکت امام رضا(ع) انجام گیرد؛ تحقیقاتی که از آستان قدس رضوی آغاز شد و شهرستانهای واقع در مسیر این نقشه تا مشهد مورد بررسی قرار گرفتند.
ایمنی ادامه داد: در نخستین مرحله، در سال ۱۳۸۴ و همزمان با میلاد امام رضا(ع)، در قالب جشن امام رضا(ع) و با حضور اقشار مختلف مردم، از نقشه مسیر حرکت حضرت رونمایی شد و این موضوع مورد استقبال مردم قرار گرفت.
پیگیری مسیر امام رضا(ع) از اقلید تا مشهد
مسئول دفتر آستان قدس رضوی در شهرستان اقلید با اشاره به ادامه تحقیقات گفت: پس از آن، جلسات متعددی با مسئولان و کارشناسان آستان قدس رضوی برگزار کردیم و در این مسیر با محمد سالاری، مدیر پروژه مسیر عبور امام رضا(ع) از شلمچه تا مرو و مشهد، ارتباط برقرار شد.
وی افزود: چندین سفر به آستان قدس رضوی داشتیم و با معاونت تحقیقات و مسئول واحد حرمشناسی امام رضا(ع) نیز نشستهایی برگزار شد تا مسیر حرکت حضرت با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
ایمنی بیان کرد: سالاری نیز به صورت جدی موضوع مسیر حرکت امام رضا(ع) را از طریق جهاد نصر استان خراسان رضوی و میراث فرهنگی استان پیگیری میکرد و در نهایت مجموعه این تحقیقات و بررسیها به شناسایی مسیرهایی منجر شد که اقلید نیز در میان آنها قرار داشت.
اقلید در مسیر حرکت امام رضا(ع) به خراسان
وی با اشاره به نتایج تحقیقات انجام شده گفت: بر اساس بررسیهایی که در این سالها انجام شد، مسیر حرکت امام رضا(ع) در بخشهایی از فارس مورد مطالعه قرار گرفت و اقلید نیز در این مسیر شناسایی شد.
مسئول دفتر آستان قدس رضوی در شهرستان اقلید افزود: در این بررسیها، شهرهایی مانند ابرکوه و مناطقی از بهبهان، یاسوج و دیگر نقاط نیز مورد توجه قرار گرفتند و مسیر در نهایت از محدوده دژکرد آغاز شده، از اقلید عبور کرده و به سمت سورمق ادامه پیدا میکند.
وی ادامه داد: این تحقیقات با استفاده از روایتهای محلی، دیدگاه بزرگان و علمای منطقه و همچنین مطالعات محققانی که درباره مسیر حرکت امام رضا(ع) کار کردهاند، دنبال شد.
روایت محققان از توقفهای امام رضا(ع) در مسیر
ایمنی با اشاره به تحقیقات انجام شده درباره شرایط سفر امام رضا(ع) گفت: طبق مطالبی که برخی محققان از جمله آقای سنگری در این زمینه مطرح کردهاند، امام رضا(ع) در مسیر حرکت خود به خراسان، در برخی مناطق بیتوته و توقف داشتهاند.
وی افزود: حضرت در این سفر تحتالحفظ حرکت میکردند و مأموریت این بود که ایشان را از مناطق کمجمعیت یا مسیرهایی دور از مراکز پرجمعیت عبور دهند؛ با این حال، مسیر حرکت حضرت از مناطق مختلف ایران عبور کرده و تحقیقات انجام شده تلاش کرده است مسیر این سفر را با استفاده از شواهد و روایتهای موجود شناسایی کند.
اقلید؛ دیاری با روایت رضوی
مسئول دفتر آستان قدس رضوی در شهرستان اقلید با اشاره به پیشینه مذهبی مردم این شهرستان گفت: اقلید از دیرباز به دلیل ولایتمداری مردم خود شناخته شده و روایت قرار گرفتن این منطقه در مسیر حرکت امام رضا(ع)، برگ دیگری بر هویت مذهبی و فرهنگی این شهرستان افزوده است.
وی خاطرنشان کرد: اینکه مردم اقلید خود را مرتبط با مسیر حرکت امام رضا(ع) میدانند، برای این شهرستان یک افتخار بزرگ است و امیدواریم بتوانیم با ترویج سبک زندگی اهلبیت(ع)، فرهنگ رضوی و فرهنگ ولایی، این میراث معنوی را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
اقلید؛ دیاری در روایت مسیر امام رضا(ع)
حجتالاسلام والمسلمین مجید گشول درهسیبی، امام جمعه اقلید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه این شهرستان در روایتهای مربوط به مسیر حرکت امام رضا(ع) از مدینه به سوی خراسان اظهار کرد: اقلید در فرهنگ عمومی و حافظه تاریخی مردم منطقه، به عنوان یکی از مناطقی شناخته میشود که در مسیر حرکت حضرت علیبنموسیالرضا(ع) به سمت خراسان قرار داشته است.
وی افزود: اصل سفر تاریخی امام رضا(ع) از مدینه به سوی مرو و عبور ایشان از بخشهایی از سرزمین ایران، موضوعی شناختهشده است، اما درباره جزئیات دقیق مسیر حرکت حضرت در فارس، گزارشها و دیدگاههای مختلفی وجود دارد.
امام جمعه اقلید ادامه داد: آنچه امروز اهمیت دارد، جایگاه این روایت در حافظه تاریخی و فرهنگی مردم اقلید است؛ مردمی که نسل به نسل، ارتباط این منطقه با مسیر حرکت امام رضا(ع) را حفظ کردهاند و این موضوع را بخشی از هویت مذهبی خود میدانند.
روایت عبور امام رضا(ع)؛ میراثی که نسل به نسل منتقل شده است
گشول درهسیبی بیان کرد: روایت حضور و عبور امام رضا(ع) از این منطقه در میان مردم اقلید تنها یک خاطره تاریخی نیست، بلکه به مرور زمان با فرهنگ عمومی، آیینهای مذهبی و ارادت مردم به اهلبیت(ع) پیوند خورده است.
وی افزود: وقتی یک جامعه، خاطره و روایت ارتباط خود با یکی از ائمه اطهار(ع) را حفظ میکند، این روایت میتواند به عاملی برای تقویت هویت دینی و فرهنگی آن جامعه تبدیل شود.
امام جمعه اقلید گفت: امروز در اقلید میتوان نشانههای این ارادت را در برنامههای مذهبی، مراسم مرتبط با امام رضا(ع)، نامگذاری اماکن و حضور گسترده مردم در مناسبتهای رضوی مشاهده کرد.
برکت حضور امام رضا(ع) در فرهنگ مردم اقلید
گشول درهسی با تأکید بر اینکه برکت حضور امام رضا(ع) را نباید صرفاً در امور مادی جستوجو کرد، گفت: بزرگترین برکت چنین روایتها و مکانهایی، زنده نگه داشتن یاد اهلبیت(ع) و ایجاد پیوند میان نسلهای مختلف با فرهنگ رضوی است.
وی ادامه داد: وقتی مردم یک منطقه باور دارند که روزگاری میزبان یا در مسیر عبور امام رضا(ع) بودهاند، این باور اگر با معرفت، نماز، دعا، قرآن، زیارت و خدمت به مردم همراه شود، میتواند به یک سرمایه بزرگ تربیتی و معنوی تبدیل شود.
امام جمعه اقلید خاطرنشان کرد: فرهنگ رضوی باید از یک عنوان و مناسبت فراتر برود و در رفتار اجتماعی، اخلاق، خدمت به مردم، همدلی و سبک زندگی جامعه نمود پیدا کند.
اقلید؛ از روایت تاریخی تا هویت رضوی
وی با اشاره به پیشینه مذهبی مردم اقلید گفت: مردم این شهرستان از دیرباز به ولایتمداری و ارادت به اهلبیت(ع) شناخته شدهاند و روایت ارتباط اقلید با مسیر حرکت امام رضا(ع) نیز به این هویت مذهبی عمق بیشتری بخشیده است.
گشول درهسی افزود: نام امام رضا(ع) امروز در بخشهایی از فضای شهری و فرهنگی اقلید دیده میشود و برنامههای مختلفی نیز با محوریت فرهنگ رضوی در شهرستان برگزار میشود که نشاندهنده علاقه و ارادت مردم به حضرت است.
وی ادامه داد: این ظرفیت میتواند به شکلی هدفمند برای معرفی فرهنگ اهلبیت(ع) به نسل جوان مورد استفاده قرار گیرد و روایت مسیر امام رضا(ع) از یک خاطره تاریخی به یک جریان فرهنگی و تربیتی تبدیل شود.
مسیر رضوی؛ ظرفیتی برای گردشگری فرهنگی و مذهبی
امام جمعه اقلید همچنین با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی شهرستان اظهار کرد: اقلید از نظر جاذبههای طبیعی و فرهنگی ظرفیت بالایی دارد و پیوند این ظرفیتها با روایت مسیر امام رضا(ع) میتواند زمینهساز توسعه گردشگری مذهبی و فرهنگی در منطقه باشد.
وی افزود: معرفی مسیر حرکت امام رضا(ع) و ظرفیتهای مرتبط با آن، در کنار توجه به طبیعت و میراث فرهنگی اقلید، میتواند این شهرستان را به یکی از مقاصد مهم گردشگران علاقهمند به فرهنگ رضوی تبدیل کند.
گشول درهسیبی تأکید کرد: البته در معرفی این موضوع باید میان باور مردم و آنچه از نظر تاریخی به صورت قطعی قابل اثبات است تفاوت قائل شد و روایت مسیر امام رضا(ع) را با دقت، مستندات و زبان علمی به نسل امروز منتقل کرد.
روایتی که هنوز زنده است
وی در پایان گفت: شاید قرنها از سفر امام رضا(ع) به سوی خراسان گذشته باشد، اما برای مردم اقلید این روایت همچنان زنده است؛ روایتی که یاد اهلبیت(ع) را در دل مردم زنده نگه داشته و میتواند زمینهای برای گسترش فرهنگ رضوی، تقویت هویت دینی و انتقال سبک زندگی اهلبیت(ع) به نسلهای آینده باشد.
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