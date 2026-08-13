روحالله زاهدی روز پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین خروجی مدلهای پیشیابی در پنج روز آینده آسمان استان همدان غالباً صاف تا کمی ابری خواهد بود.
وی افزود: در برخی ساعات بهویژه در ساعات بعدازظهر وزش موقت و ملایم باد پیشبینی میشود و در پارهای از ساعات نیز غبار رقیق در آسمان استان مشاهده خواهد شد.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: دمای هوا امروز تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما از فردا روند افزایش دما آغاز میشود و انتظار میرود دمای بیشتر نقاط استان بین یک تا ۲ درجه سانتیگراد افزایش یابد و با تداوم این روند هفته آینده هفتهای نسبتاً گرم در استان همدان خواهد بود.
وی بیان کرد: روز گذشته اسدآباد با ثبت دمای ۳۸ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بود و صبح امروز نیز بهار با دمای ۱۴ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان گزارش شد.
زاهدی خاطرنشان کرد: دمای هوای شهر همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
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