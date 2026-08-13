تصادف آمبولانس اورژانس بوکان جان ۲ نفر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر،فرزین رضازاده در این زمینه اظهار کرد: این حادثه در محدوده روستای قلقله شهرستان بوکان روی داد و طی آن آمبولانس پایگاه کورهکانی که در حال بازگشت از ماموریت بود، با یک دستگاه پژو ۴۰۵ برخورد کرد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیمهای عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند و در مجموع سه دستگاه آمبولانس در عملیات امدادرسانی به حادثهدیدگان مشارکت داشتند.
رئیس اورژانس و مدیریت حوادث آذربایجانغربی گفت: در این سانحه چهار نفر دچار آسیب شدند که ۲ نفر از سرنشینان خودروی پژو ۴۰۵ شامل یک مرد و یک زن، به علت شدت جراحات در محل حادثه جان باختند.
رضازاده گفت: یک کودک ۲ ساله نیز از سرنشینان خودروی سواری بود که پس از انجام اقدامات اولیه و دریافت خدمات فوریتهای پزشکی، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید قلیپور بوکان منتقل شد.
وی اضافه کرد: در این حادثه ۲ نفر از کارشناسان اورژانس پیشبیمارستانی نیز مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه برای ادامه مراقبتهای پزشکی به مرکز درمانی منتقل شدند.
رئیس اورژانس و مدیریت حوادث آذربایجانغربی با اشاره به علت اولیه حادثه اظهار کرد: بر اساس اعلام اولیه پلیس راهور، «عدم کنترل خودروی پژو ۴۰۵ هنگام سبقت» به عنوان علت احتمالی وقوع سانحه مطرح شده است، اما بررسیهای کارشناسی برای مشخص شدن علت دقیق حادثه ادامه دارد.
رضازاده ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه و تسلیت به خانواده جانباختگان، از رانندگان خواست هنگام سبقت و تردد در محورهای مواصلاتی، ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از انجام حرکات پرخطر که میتواند جان خود و دیگر کاربران جاده را به خطر بیندازد، خودداری کنند.
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