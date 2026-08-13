مازندران امام رضا(ع)؛ اهتزاز پرچم های رضوی

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: همزمان با سالروز شهادت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)، گوشه‌گوشه مازندران رنگ و بوی رضوی گرفت و خادمیاران و یاوران رضوی در شهرهای مختلف استان با برگزاری آیین‌های عزاداری، قرائت زیارت و حرکت دسته‌های سوگواری، ارادت دیرینه مردم این دیار به امام رئوف(ع) را به تصویر کشیدند.

در این روزها، پرچم‌های سیاه و سبز رضوی در دست خادمیاران به حرکت درآمد و نوای صلوات خاصه امام رضا(ع) در فضای مساجد و معابر طنین‌انداز شد؛ آیین‌هایی که بیش از یک مراسم سوگواری، جلوه‌ای از پیوند عاطفی و معنوی مردم مازندران با امام هشتم شیعیان است.

مازندران؛ سرزمین دلدادگی به امام رئوف(ع)

ارادت مردم مازندران به اهل‌بیت(ع) و به‌ویژه حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)، در مناسبت‌های مختلف مذهبی خود را نشان می‌دهد. کانون‌های خدمت رضوی نیز در سال‌های اخیر با برگزاری برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و خدمت‌رسانی، تلاش کرده‌اند این پیوند را در قالب فعالیت‌های مردمی و اجتماعی دنبال کنند.

در ایام شهادت امام رضا(ع)، این ارادت رنگ دیگری به خود می‌گیرد؛ مساجد و بقاع متبرکه میزبان عزادارانی می‌شوند که با چشمانی اشکبار، نام امام رئوف(ع) را زمزمه می‌کنند و خادمیاران رضوی نیز با پرچم‌های مزین به نام مبارک امام رضا(ع)، در میان مردم حضور می‌یابند.

دسته‌روی خادمیاران رضوی در قائمشهر

در قائمشهر، خادمیاران و یاوران رضوی همزمان با سالروز شهادت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) در مراسم عزاداری و دسته‌روی حضور یافتند.

دسته عزاداران با پرچم‌های عزا و ذکر صلوات و نوحه‌خوانی در مسیر تعیین‌شده حرکت کرد. چهره‌های سوگوار، لباس‌های سیاه و پرچم‌هایی که نام امام رضا(ع) بر آنها نقش بسته بود، فضای شهر را به صحنه‌ای از دلدادگی به ساحت امام هشتم(ع) تبدیل کرد.

این دسته‌روی تنها حرکت گروهی از عزاداران در خیابان نبود؛ هر گام، یادآور غربت امامی بود که سال‌هاست نامش برای مردم ایران با مفهوم «پناه» و «کرامت» گره خورده است.

بابلسر؛ مسجدی که عطر زیارت گرفت

در بابلسر نیز مراسم سالروز شهادت امام رضا(ع) با حضور خادمیاران و یاوران رضوی برگزار شد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی کانون خدمت رضوی شهرستان بابلسر، این مراسم در مسجد حضرت ولیعصر(ع) برگزار شد و حاضران با قرائت صلوات خاصه امام رضا(ع)، زیارت امین‌الله، سخنرانی و مداحی به عزاداری پرداختند.

در ادامه، خادمیاران و یاوران رضوی با پایان مراسم مسجد، در قالب دسته عزاداری به سمت آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) حرکت کردند تا در جوار این بقعه متبرکه نیز به سوگواری و عرض ارادت به امام هشتم(ع) بپردازند.

حرکت دسته عزاداران در خیابان‌ها، پرچم‌های سیاه و سبز، صدای مداحی و ذکر نام امام رضا(ع)، فضای بابلسر را در سوگ هشتمین امام شیعیان قرار داد.

ساری؛ حرکت پرچم‌های رضوی در مسیر امامزاده عباس(ع)

در مرکز مازندران نیز عاشقان یاوران رضوی شهرستان ساری با حضور در آیین دسته‌روی، به عزاداری برای امام رئوف(ع) پرداختند.

این دسته عزاداری در مسیر امامزاده عباس(ع) حرکت کرد؛ خادمیاران رضوی با پرچم‌های عزا و دل‌هایی سرشار از محبت اهل‌بیت(ع)، در سوگ شهادت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) قدم برداشتند.

خیابان‌های مسیر دسته‌روی، شاهد حضور عزادارانی بود که با ذکر «یا امام رضا(ع)» و نوای نوحه، غربت امام هشتم(ع) را یادآوری کردند.

در میان جمعیت، پرچم‌های رضوی به اهتزاز درآمده بود و هر جا نام امام رضا(ع) برده می‌شد، زمزمه صلوات و ذکر بر زبان حاضران جاری می‌شد.

از مسجد تا بقعه؛ روایت یک ارادت

یکی از جلوه‌های قابل توجه برنامه‌های رضوی در مازندران، پیوند میان مسجد، هیئت و بقاع متبرکه است؛ مسیری که در آن، آیین عزاداری از فضای مسجد آغاز می‌شود و با حرکت دسته‌های سوگواری به سمت بقاع متبرکه ادامه پیدا می‌کند.

این سنت مذهبی در بابلسر نیز به چشم آمد؛ جایی که خادمیاران پس از برگزاری مراسم در مسجد حضرت ولیعصر(ع)، به سمت آستان امامزاده ابراهیم(ع) حرکت کردند و در آنجا به عزاداری پرداختند.

این حرکت دسته‌جمعی، تصویری از یک فرهنگ دیرپا را به نمایش می‌گذارد؛ فرهنگی که در آن سوگواری برای اهل‌بیت(ع) تنها به یک مجلس محدود نمی‌شود و از مسجد تا خیابان و از خیابان تا بقعه متبرکه امتداد پیدا می‌کند.

خادمیاری که خدمت را به سوگ پیوند می‌زند

خادمیاران رضوی در مازندران تنها در مناسبت‌های سوگواری گردهم نمی‌آیند و فعالیت‌های آنان در قالب برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی نیز دنبال می‌شود. گزارش‌های منتشرشده از فعالیت کانون‌های خدمت رضوی استان، از حضور این مجموعه در برنامه‌های مختلف و خدمت به مردم حکایت دارد.

اما در روز شهادت امام رضا(ع)، ماهیت این خدمت رنگ دیگری دارد؛ خادمیاران این بار با لباس و نشان خدمت، در میان عزاداران حاضر می‌شوند و تلاش می‌کنند نام امامی را که خود را خادم و خدمتگزار مردم می‌دانست، با فرهنگ خدمت زنده نگه دارند.

«ایران، ایران امام رضاست»

در مازندران نیز همزمان با این ایام، عبارت «ایران، ایران امام رضاست» بازتاب یافته است؛ عبارتی که برای بسیاری از مردم ایران، امام هشتم(ع) را نه فقط امامی در جغرافیای خراسان، بلکه پناه معنوی و ولی‌نعمت مردم این سرزمین معرفی می‌کند.

در مازندران نیز این دلدادگی را می‌توان در حضور مردم در مساجد، بقاع متبرکه، دسته‌های عزاداری و برنامه‌های خادمیاران مشاهده کرد؛ از قائمشهر تا بابلسر و از ساری تا دیگر شهرهای استان، نام امام رضا(ع) محور گردهمایی دل‌هایی است که در روز شهادت آن حضرت، به سوگ می‌نشینند.

مازندران؛ یک استان، یک دل برای امام رضا(ع)

آنچه در این روزها در شهرهای مختلف مازندران دیده می‌شود، تنها مجموعه‌ای از مراسم پراکنده نیست؛ مجموعه‌ای از آیین‌هاست که در آنها مردم با زبان اشک، ذکر، پرچم و حرکت دسته‌های عزاداری، ارادت خود را به حضرت ثامن‌الحجج(ع) نشان می‌دهند.

از مسجد حضرت ولیعصر(ع) بابلسر تا مسیر امامزاده عباس(ع) ساری و دسته‌های عزاداری قائمشهر، روایت مشترک یکی است؛ مازندران در سوگ امام رضا(ع)، شهر به شهر و محله به محله، رنگ رضوی می‌گیرد و خادمیاران و یاوران رضوی، این دلدادگی را در میان مردم جاری می‌کنند.

این حضور مردمی، یادآور جایگاه ویژه امام رضا(ع) در فرهنگ عمومی ایرانیان و نشان‌دهنده استمرار سنت خدمت، محبت و توسل به اهل‌بیت(ع) در میان مردم مازندران است.