تمهیدات انتظامی و ترافیکی راهپیمایی «ارض طوس» در پیشوا تشریح شد

سرهنگ سید اکبر عربی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مسیر رسمی راهپیمایی از میدان امام حسین(ع) ورامین، میدان چوب‌بری، میدان بسیج، کمربندی ورامین ـ پیشوا و میدان اردستانی تا حرم مطهر حضرت جعفر بن موسی الکاظم(ع) تعیین شده و عوامل پلیس راهور شرق استان تهران در طول مسیر مستقر هستند.

وی افزود: برای تأمین نظم و امنیت زائران، معابر منتهی به حرم مطهر تا پایان مراسم مسدود بوده و گشت‌های محسوس و نامحسوس پلیس نیز در مسیر حضور دارند.

فرمانده انتظامی پیشوا با اشاره به تمهیدات حمل‌ونقل عمومی گفت: شهرداری پیشوا با بسیج حداکثر ظرفیت ناوگان، حمل‌ونقل عمومی رایگان زائران را پیش‌بینی کرده و ۲۰ دستگاه اتوبوس در خیابان امام(ره) و ۲۰ دستگاه تاکسی در سطح شهر برای جابه‌جایی زائران آماده‌باش هستند.

عربی با تأکید بر برخورد قاطع با حرکات مخاطره‌آمیز، از زائران خواست ضمن همکاری با مأموران انتظامی و راهور، از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کرده و با رعایت سرعت مطمئنه و مقررات ترافیکی، پلیس را در تأمین نظم و امنیت این مراسم معنوی یاری کنند.

وی همچنین از شهروندان و زائران خواست از حمل هرگونه مواد خطرناک خودداری کرده و برای تردد ایمن‌تر، توصیه‌های عوامل انتظامی و راهور را جدی بگیرند.

براساس این گزارش، مراسم پیاده روی جاماندگان ارض طوس برای اولین بار توسط مرحوم آیت الله سیدمرتضی محمودی گلپایگانی از مسیر مسجد صاحب الزمان(عج) به سوی حرم امامزاده جعفر(ع) پیشوا پایه گذاری شد و پس از آن این مراسم هرساله در این مسیر برگزار می شود.