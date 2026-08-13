به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین صبح چهارشنبه در ادامه برنامههای سفر خود به شهر مقدس قم، با حضور در دفتر آیتالله ناصر مکارم شیرازی با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کرد.
این دیدار در جریان برنامههای رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین برای دیدار با علما و مراجع تقلید شیعیان در قم انجام شد و طائب در ادامه حضور خود در این شهر، با شماری از مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه قم دیدار کرده است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ابتدای سفر خود به قم نیز با حضور در بیت آیتالله جعفر سبحانی با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کرده بود.
حجتالاسلام والمسلمین حسین طائب همچنین در جریان این سفر با آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری دیدار کرد و در ادامه برنامههای خود با آیتالله سید احمد خاتمی نیز دیدار و گفتگو داشت.
این دیدارها در چارچوب برنامه حضور طائب در شهر مقدس قم و دیدار با مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه قم صورت گرفته است.
قم- رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه برنامههای سفر خود به شهر مقدس قم، با حضور در دفتر آیتالله مکارم شیرازی با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین صبح چهارشنبه در ادامه برنامههای سفر خود به شهر مقدس قم، با حضور در دفتر آیتالله ناصر مکارم شیرازی با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کرد.
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