پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد درخشان در دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه تهران در راستای اجرای سیاست‌های هدایت و حمایت از دانشجویان ممتاز و به‌منظور بسترسازی برای جذب ایشان در دوره‌های دکتری تخصصی و کارشناسی‌ارشد، به استناد آئین‌نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از میان دانش‌آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر که حائز شرایط لازم هستند، برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، در رشته‌های تحصیلی اعلام شده، با نظر استاد میزبان و در قالب عنوان پروژه تخصصی، دانشجو می‌پذیرد.

متقاضیان واجد شرایط موظفند ضمن مطالعه دقیق شیوه‌نامه، حداکثر تا پایان مهلت مقرر، از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ لغایت ۱۴۰۵/۰۵/۳۰، نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری اطلاعات در سامانه جامع آموزشی دانشگاه تهران به نشانی ems۲.ut.ac.ir، بخش پذیرش داوطلبان دکتری تخصصی / کارشناسی ارشد استعداد درخشان استادمحور، اقدام کنند.

الزامات پذیرش

انطباق رشته تحصیلی مورد تقاضا با رشته مقطع پیشین، بر اساس دفترچه سازمان سنجش آموزش کشور الزامی است.

ثبت‌نام الکترونیکی شرط لازم جهت بررسی درخواست است؛ بنابراین به مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر اقدام به ثبت‌نام نکرده باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لازم است کلیه مدارک علمی، آموزشی و پژوهشی، مقالات علمی، مقالات در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی، گواهی‌های علمی آموزشی و توصیه‌نامه‌ها، کارنامه آزمون زبان عمومی معتبر، پیش‌نویس پایان‌نامه و غیره، طبق شیوه‌نامه، در بازه زمانی ثبت‌نام به صورت الکترونیکی در سامانه بارگذاری شود. به مدارکی که در مهلت زمانی اعلام‌شده در سامانه بارگذاری نشده باشند، امتیازی تعلق نخواهد گرفت. برای اطلاعات دقیق‌تر در این خصوص باید به شیوه‌نامه مراجعه شود.

امکان تغییر سال آزمون در سامانه وجود ندارد. عنوان آزمون «پذیرش داوطلبان استعدادهای درخشان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد- استادمحور ۱۴۰۵» است.

تکمیل ثبت‌نام هیچ حقی برای پذیرش داوطلب ایجاد نخواهد کرد.

درخواست تغییر رشته، محل تحصیل و یا عنوان پروژه پس از پذیرش، غیرمجاز است.

پذیرش نهایی داوطلبان منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور است.

حفظ و نگهداری شناسه کاربری و گذرواژه اختصاصی جهت پیگیری فرایند ثبت‌نام و مشاهده نتایج، بر عهده داوطلب است.

در سامانه، منظور از «مجموعه امتحانی»، نام دانشکده یا دانشکدگان مربوطه است.

تعدد کدهای دانشگاه محل تحصیل یا استان در سامانه، مانع ثبت‌نام نبوده و انتخاب نخستین کد، خللی در روند بررسی پرونده ایجاد نخواهد کرد.

از بارگذاری تصاویر غیراستاندارد، اسکرین‌شات از صفحه مانیتور به عنوان کارنامه و مدارکی که وضوح کامل ندارند، خودداری شود.

پرداخت هزینه ثبت‌نام صرفاً برای یک رشته / دانشکده مجاز است و داوطلبان باید از پرداخت‌های مکرر خودداری کنند.

مهلت ثبت‌نام قطعی و غیرقابل تمدید است.

داوطلبان، در صورت داشتن شرایط، ملزم به ارسال مدارک به صورت الکترونیکی هستند.

مسیرهای ارتباطی

مراجعه حضوری مجاز نیست. متقاضیان برای طرح سوالات احتمالی در خصوص شیوه‌نامه می‌توانند با پست الکترونیکی Talent@ut.ac.ir و یا دفتر استعدادهای درخشان به شماره ۶۱۱۱۳۲۰۵، در روزهای کاری از ساعت ۸ تا ۱۳، تماس بگیرند.

همچنین برای پیگیری مشکلات فنی و سیستمی، مراتب باید از طریق «میز خدمت الکترونیک» به نشانی sd.ut.ac.ir اعلام شود.

