به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا آقایی پیش از ظهر پنجشنبه در آئین گلباران خورشید که در امامزاده بی بی زینب(س) روستای یزدل از توابع شهرستان آران و بیدگل برگزار شد، با تأکید بر ضرورت صبر و مدارا با مردم اظهار کرد: یکی از درسهایی که باید از سیره پیامبر اکرم(ص) بیاموزیم، مدارا با مردم است؛ انسان باید در برخورد با دیگران صبر، حوصله و ظرفیت داشته باشد.
وی ابراز کرد: رمز موفقیت پیامبر اکرم(ص) در کنار هدایت مردم، خلق عظیم و رفتار کریمانه ایشان بود. کسانی که در مسیر فعالیتهای فرهنگی و خدمت به مردم قدم گذاشتهاند نیز نباید انتظار داشته باشند همیشه مورد استقبال و تحسین قرار گیرند؛ چراکه حتی بسیاری از پیامبران الهی نیز در مسیر هدایت مردم با مخالفت، آزار و دشواریهای فراوان مواجه شدند.
این سخنران مذهبی با اشاره به وظیفه فعالان فرهنگی و هیئتهای مذهبی تصریح کرد: خدمتگزاران این خیمهها و مجالس باید بدانند اجر و پاداش اصلی خدمتشان نزد خداوند و اهلبیت(ع) محفوظ است؛ بنابراین نباید با یک سخن یا رفتار نامناسب از ادامه مسیر دلسرد شوند، بلکه باید با مردم مدارا کنند و در برابر زخمزبانها و سختیها صبر داشته باشند.
وی با اشاره به آموزههای امام رضا(ع) درباره صبر خاطرنشان کرد: امام رضا(ع) به ما میآموزد که در سختی و گرفتاری صبر داشته باشیم. این توصیه فقط برای یک گروه خاص نیست؛ بلکه خانوادهها، جوانان و همه مردم در زندگی شخصی، اجتماعی و اقتصادی خود به صبر و حوصله نیاز دارند.
حجت الاسلام والمسلمین آقایی خطاب به جوانان گفت: کسانی که در آستانه ازدواج هستند یا زندگی مشترک خود را آغاز کردهاند، باید بدانند صبر و حوصله یکی از رمزهای موفقیت در زندگی است. جوانان در زندگی، تحصیل و کسبوکار نیز باید صبر داشته باشند و از سختیهای مسیر دلسرد نشوند.
وی همچنین بر اهمیت دعا برای فرزندان تأکید کرد و گفت: پدر و مادرها در مجالس مذهبی و روضهها برای فرزندانشان بسیار دعا کنند؛ بهویژه مادران که دعای آنان برای فرزندان از جایگاه ویژهای برخوردار است. دعای والدین یک عامل مهم در عاقبتبهخیری جوانان است.
این سخنران مذهبی با اشاره به زندگی علامه محمدباقر مجلسی افزود: از عوامل مهم موفقیت بزرگان، دعای پدر و مادر بوده است. علامه محمدتقی مجلسی، پدر علامه محمدباقر مجلسی، در یکی از شبهای عبادت خود از خداوند خواست فرزندش را فقیه اهلبیت(ع) قرار دهد و دعای او در مسیر زندگی فرزندش اثرگذار شد.
حجت الاسلام والمسلمین آقایی در ادامه با اشاره به نمونه دیگری از تأثیر دعای مادر اظهار کرد: در زندگی شهید شاهرخ ضرغام نیز دعای مادر نقش مهمی داشت. مادری که از خداوند میخواست فرزندش سرباز امام زمان(عج) شود و سرانجام این دعا در مسیر زندگی او تحقق یافت و شاهرخ ضرغام به جبهه رفت و به شهادت رسید.
وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای دفاع از کشور گفت: امروز اگر مجالس مذهبی برپا میشود و مردم در کنار یکدیگر برای اهلبیت(ع) عزاداری میکنند، نباید خون شهدا و فداکاری خانوادههای آنان را فراموش کنیم؛ شهدایی که دلیرانه جنگیدند و مظلومانه به شهادت رسیدند و برخی از آنان حتی پیکرشان به خانوادهها بازنگشت.
این سخنران مذهبی با بیان اینکه فرهنگ شهادت باید همواره زنده نگه داشته شود، خاطرنشان کرد: در این دوره سخت، باید بیش از گذشته برای فرزندانمان دعا کنیم و از خداوند عاقبتبهخیری آنان را بخواهیم.
وی در پایان با تأکید دوباره بر اهمیت صبر و حوصله در زندگی گفت: جوانان و نوجوانان باید صبر و حوصله را در زندگی سرلوحه خود قرار دهند؛ چراکه صبر کردن، یکی از رمزهای موفقیت است و باید این ویژگی را از امام رضا(ع) بیاموزیم.
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