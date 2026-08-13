بیش از ۴۰ موکب در مسیر «جاماندگان ارض طوس» پیشوا برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن صفریپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم پیادهروی «جاماندگان ارض طوس» با حضور عزاداران ورامین، پاکدشت و روستاهای اطراف گفت: شرکتکنندگان در این مراسم با هدف عرض ارادت به امام رضا(ع) و زیارت حرم مطهر حضرت جعفر بن موسیالکاظم(ع)، برادر بلافصل امام هشتم شیعیان، مسیر منتهی به پیشوا را طی میکنند.
به گفته فرمانده سپاه ناحیه پیشوا، برای میزبانی از زائران در طول مسیر بیش از ۴۰ غرفه خدماتی، فرهنگی و پذیرایی پیشبینی و برپا شده است.
او همچنین درباره وضعیت امنیت مسیر گفت: تأمین امنیت این مراسم با همکاری میان دستگاههای انتظامی و امنیتی شهرستان انجام میشود و نیروهای انتظامی، پاسداران سپاه، بسیجیان و سایر دستگاههای مسئول در این زمینه مشارکت دارند.
فرمانده سپاه ناحیه پیشوا ابراز امیدواری کرد مراسم بدون حادثه برگزار شود و زائران پس از حضور در برنامههای عزاداری، با سلامت به محل سکونت خود بازگردند.
پیادهروی «جاماندگان ارض طوس» در سالهای اخیر به یکی از آیینهای مذهبی شاخص جنوبشرق استان تهران تبدیل شده و هر سال جمعی از مردم شهرستانهای منطقه برای عزاداری سالروز شهادت امام رضا(ع) در آن شرکت میکنند.
براساس این گزارش، مراسم پیاده روی جاماندگان ارض طوس برای اولین بار توسط مرحوم آیت الله سیدمرتضی محمودی گلپایگانی از مسیر مسجد صاحب الزمان(عج) به سوی حرم امامزاده جعفر(ع) پیشوا پایه گذاری شد و پس از آن این مراسم هرساله در این مسیر برگزار می شود.
نظر شما