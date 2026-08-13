راهپیمایی مردم میناب در سالروز شهادت امام رضا (ع)

خبرگزاری مهر - استان‌ها؛ حبیب عیدزاده: همزمان با سالروز شهادت ثامن‌الحجج، حضرت امام رضا (ع)، مردم ولایتمدار شهرستان میناب بار دیگر عشق و ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) به نمایش خواهند گذاشت.

زائران و دلدادگان اهل‌بیت (ع) از نخستین ساعات صبح، مسیر خود را از روستاها و مناطق مختلف شهرستان میناب به سوی مرقد مطهر امامزاده شاه مرعش (ع) آغاز می‌کنند و در فضایی آکنده از معنویت و عشق به اهل‌بیت (ع)، این مسیر را می‌پیمایند.

حرکت بیش از ۲۰ هزار نفری مردم میناب در این روز، نه‌تنها یک آیین مذهبی، بلکه تجلی وحدت، همدلی و وفاداری مردم این خطه به آرمان‌های اهل‌بیت (ع) و مکتب ولایت خواهد بود.

امامزاده شاه مرعش (ع)؛ برادر امام رضا (ع) در شرق هرمزگان

باقر نوحه‌گر، تولیت آستان مقدس امامزاده شاه مرعش بن موسی (ع)، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس باورهای محلی، این امامزاده منسوب به خاندان امام موسی بن جعفر الکاظم (ع) و از برادران امام رضا (ع) دانسته می‌شود.

وی افزود: این بقعه متبرکه در میان مردم میناب و شرق هرمزگان از جایگاهی ویژه و بی‌بدیل برخوردار است و پیوند عاطفی عمیقی میان زائران و ساحت مقدس ثامن‌الحجج (ع) برقرار می‌کند.

نوحه‌گر عنوان کرد: این امامزاده جلیل‌القدر در «روستای چلو گاومیشی» از توابع بخش مرکزی شهرستان میناب و در فاصله حدود ۱۰ کیلومتری مرکز این شهرستان واقع شده است.

تولیت آستان مقدس امامزاده شاه مرعش بیان داشت: قرارگیری امامزاده شاه مرعش در میان باغات انبه و نخلستان‌های وسیع، جلوه کم‌نظیری از تلفیق معنویت و طبیعت را خلق کرده و آن را به یکی از قطب‌های مهم زیارتی - سیاحتی شرق هرمزگان تبدیل کرده است.

نوحه‌گر تصریح کرد: حضور پرشور خادمان امامزاده، نیروهای امدادی، هلال‌احمر، اورژانس و نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت این اجتماع عظیم، جلوه‌ای از مهر و ایثار را به وجود می‌آورد.

وی خاطرنشان کرد: همکاری بخشداری، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستاهای مسیر نیز در برگزاری باشکوه این مراسم نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کند؛ همکاری‌ای که نشان از بلوغ فرهنگی و مدیریت منسجم در شهرستان میناب دارد.

برپایی یکصد موکب در مسیر راهپیمایی

حسین غریب‌زاده، رئیس اداره اوقاف شهرستان میناب، گفت: در طول مسیر این حرکت معنوی، یکصد موکب با پذیرایی گرم و صمیمی از زائران، ارادت خود را به ساحت مقدس امام رضا (ع) نشان دادند.

وی افزود: این موکب‌ها با ارائه نوشیدنی‌های گوارا، اقلام فرهنگی و مذهبی و سایر خدمات، فضایی دلنشین و معنوی را برای شرکت‌کنندگان فراهم می‌آورند و بر شکوه این آیین می‌افزایند.

امامزاده شاه مرعش؛ قطب معنوی منطقه

غریب‌زاده بیان کرد: امامزاده شاه مرعش (ع) به عنوان یکی از قطب‌های مهم فرهنگی و معنوی منطقه، همواره مورد توجه و احترام مردم بوده است و نیازمند توجه بیشتر است. به همین منظور تلاش می‌شود کمبودهای این بقعه با همکاری مردم، خیرین و دستگاه‌های اداری شهرستان برطرف شود.

رئیس اداره اوقاف شهرستان میناب گفت: این بارگاه ملکوتی در مناسبت‌های مذهبی، به‌ویژه سالروز شهادت امام رضا (ع)، پذیرای خیل عظیم زائرانی است که از نقاط مختلف برای عرض ارادت و بهره‌مندی از فیوضات معنوی این آستان مقدس به این مکان می‌آیند.

استقبال بی‌سابقه به برکت خون شهدا

محمد جعفری، یکی از موکب‌داران فرهنگی در مسیر پیاده‌روی به شاه مرعش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آمارهای اعلام‌شده، هر ساله بیش از ۲۰ هزار نفر در این راهپیمایی عظیم شرکت می‌کنند که نمایانگر جایگاه ویژه این رویداد در میان مردم شهرستان میناب است.

جعفری بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال به برکت خون رهبر شهید و شهدای مدرسه شجره طیبه، استقبال اقشار مختلف مردم از این مراسم رکوردی بی‌سابقه ثبت کند؛ حضوری که تجلی وحدت، همدلی و ارادت مردم منطقه در پاسداشت ارزش‌های دینی و ولایی است.

راهپیمایی سالروز شهادت امام رضا (ع) در میناب، روایت عاشقانه مردمی است که با پای پیاده، در هوای گرم جنوب، بار دیگر با مولای خود تجدید پیمان می‌کنند.