حجت‌الاسلام رضا عسگری، مسئول بنیاد نوجوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور دختران حاج‌قاسم این استان در رزمایش ملی «خونخواهان پدر امت» اظهار کرد: این برنامه از ۱۸ تا ۲۲ مردادماه در مشهد مقدس برگزار شد و فرصتی برای تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، معرفت‌افزایی و کنشگری فرهنگی نوجوانان فراهم کرد.

وی افزود: زیارت در این رزمایش تنها به حضور در اماکن مقدس محدود نبود، بلکه در کنار برنامه‌های زیارتی، حلقه‌های تربیتی، نشست‌های گفت‌وگومحور، آموزش‌های رسانه‌ای و طراحی عملیات‌های فرهنگی نیز برگزار شد و نوجوانان در این عرصه‌ها مشارکت فعال داشتند.

مسئول بنیاد نوجوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی مازندران ادامه داد: حضور دختران حاج‌قاسم در این رویداد نشان داد نسل نوجوان مؤمن، علاوه بر برخورداری از انگیزه‌های اعتقادی، ظرفیت بالایی برای نقش‌آفرینی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی دارد.

حجت‌الاسلام عسگری با اشاره به سوابق موفق نوجوانان مازندران در برنامه‌های ملی گفت: نوجوانان استان پیش از این نیز در رزمایش «باید برخاست» موفق به کسب رتبه برتر کشوری شده بودند و حضور مؤثر دختران حاج‌قاسم مازندران در رزمایش ملی مشهد را می‌توان ادامه همین مسیر موفق و نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند نوجوانان استان دانست.

وی خاطرنشان کرد: در آیین اختتامیه رزمایش، به پاس حضور، تلاش و فعالیت‌های فرهنگی دختران حاج‌قاسم مازندران، هدایایی از سوی مسئول بنیاد نوجوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان به آنان اهدا شد.

عسگری تأکید کرد: هدف از چنین برنامه‌هایی، تربیت نسلی آگاه، مؤمن و مسئولیت‌پذیر است که بتواند آموزه‌های اعتقادی و فرهنگی خود را در میدان عمل به کار گیرد و در ساخت آینده فرهنگی کشور نقش‌آفرین باشد.