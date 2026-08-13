به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر پیش از ظهر امروز پنجشنبه در آیین افتتاحیه بیستویکمین جشنواره نخبگان قرآن، عترت و نماز استان به میزبانی آموزشوپرورش ناحیه یک اهواز با اشاره به گستردگی مشارکت دانشآموزان اظهار کرد: در مرحله مدرسهای این رویداد ۲۵۰ هزار دانشآموز حضور داشتند و پس از رقابتهای این مرحله، ۸۰ هزار دانشآموز در مرحله شهرستانی شرکت کردند.
وی افزود: در مرحله قطبی نیز چهار هزار و ۵۰۰ دانشآموز به رقابت پرداختند و در نهایت ۷۰۰ دانشآموز برگزیده شامل ۳۵۰ دانشآموز دختر و ۳۵۰ دانشآموز پسر به مرحله نخبگان استان راه یافتند؛ از میان آنان ۷۲ دانشآموز برگزیده به مرحله کشوری مسابقات راه خواهند یافت و به نمایندگی از استان خوزستان در این رویداد ملی حضور پیدا خواهند کرد.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان با تأکید بر استمرار برنامههای پرورشی و تربیتی گفت: فعالیتهای پرورشی و تربیتی ما در شرایط مختلف پابرجا بوده است و دانشآموزان نیز با رعایت پروتکلهای تعیینشده در این مسابقات حضور پیدا کردند.
علیفر با تقدیر از نقش فرهنگیان در استمرار فعالیتهای تربیتی اظهار کرد: معلمان ما حتی در شرایط خاص، فعالیتهای تربیتی خود را متوقف نکردند و کلاسها و برنامههای فرهنگی و تربیتی خود را در کنار مردم و در بطن فعالیتهای اجتماعی ادامه دادند.
وی در پایان تأکید کرد: معلمان، میدانداران فعالیتهای فرهنگی و تربیتی در استان هستند؛ رسالت معلم صرفاً به آموزش در کلاس درس محدود نمیشود، بلکه معلمان در فرآیند فرهنگسازی و تربیت نسل آینده نیز نقشی محوری بر عهده دارند.
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