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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

بوشهر در سوگ امام رضا(ع)؛ از پیاده‌روی ولایت تا عزاداری‌های سنتی

بوشهر در سوگ امام رضا(ع)؛ از پیاده‌روی ولایت تا عزاداری‌های سنتی

بوشهر- مردم استان بوشهر همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع) در آخرین روز ماه صفر، با برگزاری آیین‌های مختلف عزاداری، پیاده‌روی و مجالس سوگواری، ارادت خود را به امام هشتم شیعیان ابراز کردند.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت امام علی بن موسی الرضا(ع)، مردم مؤمن و ولایت‌مدار استان بوشهر از شب گذشته با برگزاری مجالس سوگواری، روضه‌خوانی، آیین‌های سنتی و تجمع‌های عزاداری، در سوگ هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت نشستند.

این مراسم در نقاط مختلف استان بوشهر، از شهرها و روستاها گرفته تا مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و منازل، برگزار شد و در برخی مناطق نیز برنامه‌های عزاداری تا امروز ادامه دارد.

یکی از شاخص‌ترین برنامه‌های این ایام، برگزاری پیاده‌روی‌های مردمی به مناسبت شهادت امام رضا(ع) بود که در شهرها و روستاهای مختلف استان برگزار شد و اقشار مختلف مردم با حضور در این آیین‌ها، عشق و ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت(ع) به نمایش گذاشتند.

بوشهر در سوگ امام رضا(ع)؛ از پیاده‌روی ولایت تا عزاداری‌های سنتی

پیاده‌روی ۱۵ کیلومتری دشتستان

در شهرستان دشتستان، یکی از بزرگترین پیاده‌روی‌های مذهبی جنوب کشور به طول ۱۵ کیلومتر برگزار شد و بنا بر اعلام برگزارکنندگان، حدود ۱۰۰ هزار نفر از شب گذشته تا صبح امروز در این برنامه حضور یافتند.

مردم در این مسیر طولانی با پای پیاده به عزاداری و سوگواری پرداختند و موکب‌های مختلف نیز با استقرار در طول مسیر، خدمات پذیرایی و فرهنگی به شرکت‌کنندگان ارائه کردند.

برپایی ایستگاه‌های صلواتی، توزیع نذری، آب و مواد غذایی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی از جمله اقداماتی بود که در مسیر این پیاده‌روی انجام شد.

بوشهر در سوگ امام رضا(ع)؛ از پیاده‌روی ولایت تا عزاداری‌های سنتی

در شهر بوشهر نیز مردم با برگزاری تجمع‌ها، راهپیمایی و آیین‌های سنتی عزاداری، در سوگ امام هشتم(ع) به میدان آمدند. مجالس روضه‌خوانی و سوگواری در مساجد، حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی نیز از دیگر برنامه‌های مردم مرکز استان در سالروز شهادت امام رضا(ع) بود.

برگزاری آیین‌های سنتی و مجالس خانگی

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری گسترده مراسم شهادت امام رضا(ع) در نقاط مختلف استان گفت: مراسم شهادت امام رضا(ع) با حضور پرشور مردم در شهرها و روستاهای مختلف استان بوشهر برگزار شد.

نوشاد نوشادی اظهار کرد: قرائت دعای زیارت امام رضا، روضه‌خوانی، آیین‌های سنتی، برگزاری محافل و مجالس مختلف خانگی از جمله برنامه‌هایی بود که هیئت‌های مذهبی در شب و روز شهادت امام رضا(ع) برگزار کردند.

وی افزود: مردم استان بوشهر همانند سال‌های گذشته با حضور گسترده در برنامه‌های عزاداری، ارادت و محبت خود را به امام رضا(ع) و خاندان اهل بیت(ع) نشان دادند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی استان بوشهر، توزیع نذری و برپایی ایستگاه‌های صلواتی را از دیگر برنامه‌های مردم در این ایام عنوان کرد و گفت: هیئت‌های مذهبی و مردم استان بوشهر علاوه بر برگزاری برنامه‌های عزاداری در داخل استان، موکب‌هایی نیز در مشهد مقدس برپا کرده‌اند تا از زائران و عزاداران امام رضا(ع) میزبانی کنند.

بوشهر در سوگ امام رضا(ع)؛ از پیاده‌روی ولایت تا عزاداری‌های سنتی

درس امام رضا(ع)؛ تبدیل تهدید به فرصت

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر نیز در مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا(ع)، با اشاره به ابعاد مختلف زندگی سیاسی و اجتماعی امام هشتم(ع)، یکی از ویژگی‌های مهم سیره اهل بیت(ع) را تبدیل تهدیدها به فرصت دانست.

آیت‌الله صفایی بوشهری اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های انبیا و حضرات معصومین(ع)، تبدیل تهدید به فرصت است و امام علی بن موسی الرضا(ع) نیز در شرایطی که مأمون ایشان را به اجبار از مدینه به مرو آورد، از این فضای تهدید برای گسترش فرهنگ اهل بیت(ع) و اسلام ناب محمدی استفاده کرد.

وی افزود: مأمون تلاش می‌کرد با طراحی شرایط مختلف، امام رضا(ع) و نهضت‌های اسلامی را کنترل کند، اما امام هشتم(ع) از همین شرایط برای تبیین معارف اسلام و مکتب اهل بیت(ع) بهره گرفت و زمینه جهانی شدن این معارف را فراهم کرد.

صفایی بوشهری با اشاره به مناظرات امام رضا(ع) با سران مذاهب و ادیان مختلف گفت: امام رضا(ع) در هر فضایی که مأمون برای شکست ایشان طراحی می‌کرد، از جمله مناظره با سران مذاهب و ادیان جهان، استفاده می‌کرد و با اثبات حقانیت اسلام و مکتب اهل بیت(ع)، این مکتب را معرفی و جهانی می‌کرد.

وی تصریح کرد: هنر انسان در مواجهه با تهدیدها این است که آنها را کنترل و مدیریت کند و به فرصت تبدیل کند؛ چراکه در کنار هر تهدید، فرصتی وجود دارد که انسان باید آن را پیدا و حتی برای آن فرصت‌سازی کند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه این رویکرد در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی نیز قابل مشاهده است، گفت: یکی از ویژگی‌های بزرگ مقام معظم رهبری و شهیدان، این بوده که از تهدیدها برای ایران فرصت ساخته‌اند و زمینه اقتدار کشور را فراهم کرده‌اند.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همانند امام راحل، با اندیشمندی، آینده‌نگری و نگاه راهبردی به مسائل، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و از آنها برای تولید قدرت ملی و اقتدار بین‌المللی استفاده می‌کنند.

مردم استان بوشهر نیز در آخرین روز ماه صفر، با حضور در مجالس و آیین‌های عزاداری، پیاده‌روی‌های مذهبی و موکب‌های پذیرایی، بار دیگر پیوند عمیق خود با فرهنگ اهل بیت(ع) و ارادت دیرینه خود به امام رضا(ع) را به نمایش گذاشتند.

کد مطلب 6915640

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