خبرگزاری مهر، گروه استانها: همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت امام علی بن موسی الرضا(ع)، مردم مؤمن و ولایتمدار استان بوشهر از شب گذشته با برگزاری مجالس سوگواری، روضهخوانی، آیینهای سنتی و تجمعهای عزاداری، در سوگ هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت نشستند.
این مراسم در نقاط مختلف استان بوشهر، از شهرها و روستاها گرفته تا مساجد، حسینیهها، تکایا و منازل، برگزار شد و در برخی مناطق نیز برنامههای عزاداری تا امروز ادامه دارد.
یکی از شاخصترین برنامههای این ایام، برگزاری پیادهرویهای مردمی به مناسبت شهادت امام رضا(ع) بود که در شهرها و روستاهای مختلف استان برگزار شد و اقشار مختلف مردم با حضور در این آیینها، عشق و ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت(ع) به نمایش گذاشتند.
پیادهروی ۱۵ کیلومتری دشتستان
در شهرستان دشتستان، یکی از بزرگترین پیادهرویهای مذهبی جنوب کشور به طول ۱۵ کیلومتر برگزار شد و بنا بر اعلام برگزارکنندگان، حدود ۱۰۰ هزار نفر از شب گذشته تا صبح امروز در این برنامه حضور یافتند.
مردم در این مسیر طولانی با پای پیاده به عزاداری و سوگواری پرداختند و موکبهای مختلف نیز با استقرار در طول مسیر، خدمات پذیرایی و فرهنگی به شرکتکنندگان ارائه کردند.
برپایی ایستگاههای صلواتی، توزیع نذری، آب و مواد غذایی و اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی از جمله اقداماتی بود که در مسیر این پیادهروی انجام شد.
در شهر بوشهر نیز مردم با برگزاری تجمعها، راهپیمایی و آیینهای سنتی عزاداری، در سوگ امام هشتم(ع) به میدان آمدند. مجالس روضهخوانی و سوگواری در مساجد، حسینیهها و هیئتهای مذهبی نیز از دیگر برنامههای مردم مرکز استان در سالروز شهادت امام رضا(ع) بود.
برگزاری آیینهای سنتی و مجالس خانگی
رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری گسترده مراسم شهادت امام رضا(ع) در نقاط مختلف استان گفت: مراسم شهادت امام رضا(ع) با حضور پرشور مردم در شهرها و روستاهای مختلف استان بوشهر برگزار شد.
نوشاد نوشادی اظهار کرد: قرائت دعای زیارت امام رضا، روضهخوانی، آیینهای سنتی، برگزاری محافل و مجالس مختلف خانگی از جمله برنامههایی بود که هیئتهای مذهبی در شب و روز شهادت امام رضا(ع) برگزار کردند.
وی افزود: مردم استان بوشهر همانند سالهای گذشته با حضور گسترده در برنامههای عزاداری، ارادت و محبت خود را به امام رضا(ع) و خاندان اهل بیت(ع) نشان دادند.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر، توزیع نذری و برپایی ایستگاههای صلواتی را از دیگر برنامههای مردم در این ایام عنوان کرد و گفت: هیئتهای مذهبی و مردم استان بوشهر علاوه بر برگزاری برنامههای عزاداری در داخل استان، موکبهایی نیز در مشهد مقدس برپا کردهاند تا از زائران و عزاداران امام رضا(ع) میزبانی کنند.
درس امام رضا(ع)؛ تبدیل تهدید به فرصت
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر نیز در مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا(ع)، با اشاره به ابعاد مختلف زندگی سیاسی و اجتماعی امام هشتم(ع)، یکی از ویژگیهای مهم سیره اهل بیت(ع) را تبدیل تهدیدها به فرصت دانست.
آیتالله صفایی بوشهری اظهار کرد: یکی از ویژگیهای انبیا و حضرات معصومین(ع)، تبدیل تهدید به فرصت است و امام علی بن موسی الرضا(ع) نیز در شرایطی که مأمون ایشان را به اجبار از مدینه به مرو آورد، از این فضای تهدید برای گسترش فرهنگ اهل بیت(ع) و اسلام ناب محمدی استفاده کرد.
وی افزود: مأمون تلاش میکرد با طراحی شرایط مختلف، امام رضا(ع) و نهضتهای اسلامی را کنترل کند، اما امام هشتم(ع) از همین شرایط برای تبیین معارف اسلام و مکتب اهل بیت(ع) بهره گرفت و زمینه جهانی شدن این معارف را فراهم کرد.
صفایی بوشهری با اشاره به مناظرات امام رضا(ع) با سران مذاهب و ادیان مختلف گفت: امام رضا(ع) در هر فضایی که مأمون برای شکست ایشان طراحی میکرد، از جمله مناظره با سران مذاهب و ادیان جهان، استفاده میکرد و با اثبات حقانیت اسلام و مکتب اهل بیت(ع)، این مکتب را معرفی و جهانی میکرد.
وی تصریح کرد: هنر انسان در مواجهه با تهدیدها این است که آنها را کنترل و مدیریت کند و به فرصت تبدیل کند؛ چراکه در کنار هر تهدید، فرصتی وجود دارد که انسان باید آن را پیدا و حتی برای آن فرصتسازی کند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه این رویکرد در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی نیز قابل مشاهده است، گفت: یکی از ویژگیهای بزرگ مقام معظم رهبری و شهیدان، این بوده که از تهدیدها برای ایران فرصت ساختهاند و زمینه اقتدار کشور را فراهم کردهاند.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همانند امام راحل، با اندیشمندی، آیندهنگری و نگاه راهبردی به مسائل، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و از آنها برای تولید قدرت ملی و اقتدار بینالمللی استفاده میکنند.
مردم استان بوشهر نیز در آخرین روز ماه صفر، با حضور در مجالس و آیینهای عزاداری، پیادهرویهای مذهبی و موکبهای پذیرایی، بار دیگر پیوند عمیق خود با فرهنگ اهل بیت(ع) و ارادت دیرینه خود به امام رضا(ع) را به نمایش گذاشتند.
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