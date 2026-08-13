تردد بیش از ۳۱۹ هزار خودرو به گیلان؛ ترافیک در محورهای ورودی روان است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت ۳۱۹ هزار و ۳۴۸ دستگاه تردد ورودی به این استان در بازه زمانی سهشنبه ۲۰ تا پنجشنبه ۲۲ مرداد ماه خبر داد و اظهار کرد: تردد در محورهای ورودی گیلان در حال حاضر روان و بدون مشکل است.
مرادی با اعلام آمار ترددهای جادهای استان در روزهای پایانی هفته گذشته افزود: از ساعت ۰۰ بامداد روز سهشنبه ۲۰ مرداد تا ساعت ۱۲ ظهر پنجشنبه ۲۲ مرداد، مجموعاً ۳۱۹ هزار و ۳۴۸ دستگاه خودرو وارد استان گیلان شده و ۲۰۲ هزار و ۹۷۱ دستگاه نیز از استان خارج شدهاند.
وی با تفکیک آمار محورهای آزادراهی افزود: در این بازه زمانی، ۱۵۸ هزار و ۸۳ دستگاه خودرو از مسیر آزادراه وارد گیلان شدهاند و ۶۹ هزار و ۲۱۳ دستگاه نیز از همین مسیر خارج شدهاند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گیلان در پایان با اشاره به وضعیت مطلوب تردد در جادههای استان، تأکید کرد: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای ورودی گیلان بهصورت روان و عادی در جریان است و هیچ گونه مداخله ترافیکی خاصی گزارش نشده است.
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