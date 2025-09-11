وضعیت ترافیک در محورهای خروجی گیلان فوق سنگین است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه آخرین گزارش از وضعیت تردد در استان گفت: از ساعت ۱۲ سهشنبه ۱۸ شهریور تا ساعت ۲۴ پنجشنبه ۲۰ شهریور تعداد ۳۵۱ هزار و ۵۱۲ خودرو وارد استان گیلان شدهاند و ۲۷۲ هزار و ۳۷۸ دستگاه نیز استان را ترک کردهاند.
مرادی با اشاره به انباشت خودروها در محورهای ورودی و خروجی استان افزود: در این مدت ۷۹ هزار و ۱۳۴ دستگاه خودرو به صورت تجمعی در مسیرها انباشت شدهاند که نشاندهنده حجم بالای تردد در این بازه زمانی است.
وی در ادامه درباره وضعیت ترافیکی آزادراه قزوین-رشت تصریح کرد: ورودی آزادراه قزوین-رشت با ثبت ۱۹۷ هزار و ۵۸۲ دستگاه خودرو، پرترددترین مسیر استان بوده است.
مدیرکل راهداری گیلان درباره ترافیک محورهای منتهی به تهران اظهار داشت: در مسیر رفت به سمت تهران ترافیک از تقاطع سراوان تا امامزاده هاشم به صورت فوق سنگین گزارش شده و طول صف توقف خودروها در این بخش به ۱۲ کیلومتر میرسد.
مرادی افزود: در ادامه مسیر از امامزاده هاشم تا شهران ترافیک نیمه سنگین است و همچنین در محدوده ورودی شهر رودبار ترافیک به صورت سنگین ثبت شده است.
وی با توصیه به رانندگان جهت رعایت مقررات و توجه به وضعیت ترافیکی بیان کرد: از هموطنان درخواست داریم در ساعات اوج تردد با دقت و حوصله رانندگی کنند و در صورت امکان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند تا به روانسازی ترافیک کمک شود.
مرادی همچنین از آمادگی کامل اکیپهای راهداری و امدادی استان خبر داد و گفت: همه تیمهای عملیاتی در جادهها حضور دارند و در صورت بروز حادثه یا نیاز به کمک، رانندگان میتوانند با شمارههای اضطراری تماس حاصل کنند.
