۲۰۰ میلیارد تومان برای چهارخطه کردن محور ملکشاهی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه های راهسازی چوار با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین اعتبارات راه‌های استان، اظهار داشت: با وجود رانش‌های رخ‌داده در محور ایلام-مهران، خوشبختانه برای ایام اربعین این محور زیر بار ترافیک رفت، اما تکمیل آن نیازمند تعریف یک طرح جدید و تأمین منابع پایدار است و برای تکمیل این طرح، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه محور ایلام-صالح‌آباد-مهران-دهلران-اندیمشک و همچنین محور ایلام-ملکشاهی-مهران از جمله مسیرهای اصلی استان هستند که برای تقویت اعتبارات آنها پیگیری‌های جدی انجام شده است، افزود: خوشبختانه مسیر ایلام-ملکشاهی-مهران از طرح‌های پیشین تفکیک و به عنوان یک طرح مستقل و شناسنامه‌دار، ردیف بودجه برای آن تعریف شده است و در همین راستا، ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار اولیه برای این مسیر اختصاص یافته است تا عملیات چهارخطه کردن آن به صورت مستمر دنبال شود.

نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به اینکه اعتبار محور آبدانان به حدود ۷۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، تصریح کرد: برای محور صالح‌آباد-مهران-دهلران-اندیمشک نیز بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده است و پیگیری برای قرار گرفتن این طرح‌ها در قالب یک طرح مستقل در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با تامین اعتبارات لازم، شاهد تکمیل و بهره‌برداری از این مسیرهای حیاتی در استان باشیم.