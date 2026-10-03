بهبود وضعیت فوک خزری گرفتار تور صیادی در جویبار

امیر صیاد شیرازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این حیوان اظهار کرد: حدود ۱۴ روز از زمان نجات و آغاز درمان فوک می‌گذرد و وضعیت آن نسبت به روزهای نخست بهتر شده است، اما روند درمان همچنان ادامه دارد.

وی درباره اقدامات انجام‌شده در روزهای ابتدایی تیمار افزود: در روزهای نخست، حیوان تمایلی به خوردن غذا نداشت و به همین دلیل تغذیه آن به صورت کمکی انجام می‌شد.

صیاد شیرازی ادامه داد: برای تأمین نیازهای غذایی، ماهی کیلکا به همراه مکمل‌ها و ویتامین‌های مورد نیاز آماده و از طریق لوله به حیوان داده می‌شد تا ضمن تأمین نیازهای تغذیه‌ای، روند درمان آن ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به بهبود تدریجی وضعیت فوک گفت: پس از بهتر شدن شرایط حیوان، تغذیه با ماهی کامل آغاز شد و داروها و مکمل‌های مورد نیاز نیز همراه غذا در اختیار فوک قرار گرفت.

این کارشناس مرکز امداد و نجات فوک خزری مهم‌ترین پیشرفت روزهای اخیر را توانایی حیوان در دنبال کردن و خوردن ماهی زنده در آب عنوان کرد و افزود: فوک اکنون آمادگی پیدا کرده است که ماهی‌های زنده را در آب دنبال کند و بخورد.

صیاد شیرازی درباره اهمیت این مرحله از روند تیمار اظهار کرد: رسیدن به این مرحله نشان می‌دهد حیوان به‌تدریج از تغذیه کمکی فاصله گرفته و رفتار طبیعی تغذیه خود را بازیابی می‌کند.

وی درباره ادامه روند درمان نیز گفت: در مرحله بعد باید شرایط جسمانی حیوان بهبود بیشتری پیدا کند و ذخیره چربی مورد نیاز بدن خود را به دست آورد؛ این موضوع در ادامه درمان و ارزیابی وضعیت فوک مورد توجه قرار خواهد گرفت.

صیاد شیرازی ابراز امیدواری کرد با ادامه مراقبت‌ها و درمان تخصصی، روند بهبود این فوک ادامه پیدا کند.

این فوک خزری ۲۳ شهریورماه پس از گرفتار شدن در تور صیادی غیرمجاز در شهرستان جویبار و آسیب‌دیدگی، با اقدام نیروهای حفاظت محیط زیست نجات یافت و برای درمان و مراقبت به پناهگاه حیات‌وحش میانکاله منتقل شد.

پیش از این نیز محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، با حضور در محل نگهداری این فوک، از نزدیک روند درمان و وضعیت این گونه ارزشمند دریای خزر را بررسی کرده بود.