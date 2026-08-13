مهتاب نصیری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش آگاهی در تعالی فرد و جامعه اظهار کرد: یکی از اهداف مهم بعثت پیامبران و حرکت اولیای الهی، رهایی انسان از جهل و هدایت او به سوی شناخت و معرفت بوده است.
وی افزود: بررسی آموزههای قرآن کریم نشان میدهد که بسیاری از انحرافات و رفتارهای نادرست ریشه در ناآگاهی و جهل دارد و جامعهای که از شناخت صحیح فاصله بگیرد، زمینه بیشتری برای گرفتار شدن در انحرافات اعتقادی و اجتماعی پیدا میکند.
جهل؛ زمینهساز انحرافات فردی و اجتماعی
نصیری با اشاره به نمونههایی از آیات قرآن کریم بیان کرد: در سوره اعراف، پس از نجات قوم حضرت موسی (ع) از فرعون و مشاهده نشانههای الهی، گروهی از آنان از پیامبر خود درخواست ساختن معبود کردند که این درخواست با واکنش صریح حضرت موسی (ع) و تعبیر «إنکم قوم تجهلون» مواجه شد.
این کارشناس مذهبی ادامه داد: در سوره نمل نیز در بیان رفتار قوم حضرت لوط (ع) و در سوره یوسف در سخنان حضرت یوسف (ع) با برادرانش، به نقش جهل در شکلگیری رفتارهای نادرست اشاره شده است؛ بنابراین از منظر قرآن، جهل تنها یک ضعف فردی نیست، بلکه میتواند پیامدهای گسترده اجتماعی و اعتقادی داشته باشد.
وی با اشاره به شرایط عصر امام رضا (ع) تصریح کرد: دوران امامت آن حضرت با گسترش جریانهای مختلف فکری و فرقهای، جعل و انتشار برخی روایات و افزایش شبهات اعتقادی همراه بود و همین شرایط، ضرورت تبیین معارف دینی و پاسخگویی علمی به پرسشهای جامعه را بیشتر میکرد.
مناظرات رضوی؛ فرصتی برای تبیین معارف دینی
نصیری اظهار کرد: مأمون عباسی با دعوت امام رضا (ع) به مرو و برگزاری مناظرات علمی، اهداف سیاسی خاصی را دنبال میکرد، اما امام رضا (ع) از این موقعیت برای روشنگری، پاسخ به شبهات و تبیین مبانی اعتقادی اسلام بهره گرفتند.
وی افزود: سیره علمی امام رضا (ع) نشان میدهد که مقابله با جهل و شبهه تنها با برخورد سلبی محقق نمیشود، بلکه گفتوگوی علمی، استدلال، تبیین درست معارف و تربیت نیروهای علمی از ابزارهای مؤثر در این مسیر است.
کارشناس مذهبی مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (سلاماللهعلیها) ساری با تأکید بر جایگاه علمآموزی در مکتب رضوی گفت: امام رضا (ع) بر استمرار طلب علم در طول زندگی تأکید داشتند و در بیان ویژگیهای انسان مؤمن میفرمایند: «ولا یملّ من طلب العلم طول دهره»؛ یعنی انسان مؤمن در تمام عمر از فراگیری دانش خسته نمیشود.
نصیری با اشاره به تأکید آموزههای اسلامی بر ضرورت فراگیری دانش خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم (ص) نیز طلب علم را وظیفهای عمومی دانسته و فرمودهاند: «طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة».
وی در پایان گفت: جامعه آرمانی در مکتب رضوی، جامعهای است که دانش، آگاهی و معرفت در آن جایگاه محوری دارد و افراد با شناخت خداوند، انسان و جهان و با فهم عمیق آموزههای دینی، پایههای اعتقادی و سبک زندگی خود را بر مبنای شناخت و بصیرت بنا میکنند.
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