به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شهرداری همدان اعلام کرد که ساعت ۳ بامداد امروز جمعه ۲۳ مردادماه حریق در یک واحد مسکونی واقع در طبقه سوم مجتمع ۱۶ واحدی محله صدف به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله تیمهای امدادی از ایستگاههای آتشنشانی شاهد و رسالت به محل حادثه اعزام شدند.
براساس این گزارش حریق در قسمت آشپزخانه واحد مسکونی روی داده بود که خوشبختانه در زمان حادثه ساکنان در منزل حضور نداشتند. آتشنشانان با اقدام سریع و اصولی شعلههای آتش را پیش از سرایت به سایر قسمتهای واحد و واحدهای مجاور بهطور کامل مهار و اطفا کردند.
همزمان با عملیات اطفای حریق و بهدلیل انتشار دود غلیظ در تمامی طبقات و راههای خروجی ساختمان نیروهای عملیاتی اقدام به تخلیه کامل ساکنان ساختمان ۱۶ واحدی کردند. در ادامه نیز عملیات تهویه و تخلیه دود از ساختمان به دست آتشنشانان انجام شد تا ایمنی کامل برای بازگشت ساکنان به منازل خود فراهم شود.
در این حادثه خوشبختانه به هیچیک از ساکنان و واحدهای مسکونی آسیب جدی وارد نشد و حریق بدون تلفات جانی مهار شد.
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