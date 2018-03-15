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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۵۲

رئیس جمعیت هلال اندیمشک:

طرح امداد جاده‌ای از فردا در جاده‌های اندیمشک اجرا می‌شود

طرح امداد جاده‌ای از فردا در جاده‌های اندیمشک اجرا می‌شود

اندیمشک - رئیس جمعیت هلال اندیمشک گفت: با توجه به قرار گرفتن در آستانه تعطیلات نوروزی، طرح امداد جاده‌ای از فردا در جاده‌های اندیمشک اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین کاویانی عصر امروز در نشست ستاد نوروزی در سالن جلسات فرمانداری اندیمشک تصریح کرد: کمیته امداد و نجات با هدف خدمت به زائران راهیان نور و مهمانان نوروزی در اندیمشک تشکیل شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت امدادرسانی برای خدمت به مهمانان نوروزی، پست موقت ۲۴ ساعته جمعیت هلال‌احمر اندیمشک برای خدمات درمانی و راهنمایی مسافران نوروزی در شهرک انصار در بخش مرکزی اندیمشک در اتوبان اندیمشک - اهواز طراحی و کار خود را تا پایان تعطیلات در خدمت هم‌وطنان خواهد بود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر اندیمشک، یکی از الزامات در پذیرایی از مهمانان نوروزی را اسکان نوروزی بیان و اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر اندیمشک در شهر حسینیه با برپایی چادر آماده اسکان و پذیرایی از مهمانان نوروزی است.

وی، طرح جوان را یک ابتکار شایسته از سوی جمعیت هلال‌احمر کشور معرفی و تصریح کرد: جمعیت هلال‌احمر اندیمشک نیز در راستای سیاست سفر ایمن، کارگاه آموزش ترافیک را در پارک دولت اندیمشک برگزار می‌کند.

کاویانی با بیان اینکه ایستگاه کودک برای ترویج فرهنگ و آموزش به کودکان در دستور جمعیت جوان هلال‌احمر اندیمشک قرار داد، تصریح کرد: با توجه به نیاز مهمانان نوروزی برای اسکان در فضای مناسب برای اسکان مهمانان نوروزی در پارک دولت فراهم آمده و در زمینه آموزش رفتارهای مناسب در زمان مسمومیت‌های ناشی از سفر نیز اعضای هلال‌احمر آماده خدمت و آموزش به مهمانان نوروزی هستند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر اندیمشک گفت: با توجه به آغاز موج ابتدایی سفرهای نوروزی، پیش‌بینی لازم توسط جمعیت هلال‌احمر انجام و طرح امداد جاده‌ای از فردا در جاده‌های اندیمشک اجرا می‌شود.

کد مطلب 4252834

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