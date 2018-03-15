به گزارش خبرنگار مهر، افشین کاویانی عصر امروز در نشست ستاد نوروزی در سالن جلسات فرمانداری اندیمشک تصریح کرد: کمیته امداد و نجات با هدف خدمت به زائران راهیان نور و مهمانان نوروزی در اندیمشک تشکیل شد.
وی افزود: با توجه به اهمیت امدادرسانی برای خدمت به مهمانان نوروزی، پست موقت ۲۴ ساعته جمعیت هلالاحمر اندیمشک برای خدمات درمانی و راهنمایی مسافران نوروزی در شهرک انصار در بخش مرکزی اندیمشک در اتوبان اندیمشک - اهواز طراحی و کار خود را تا پایان تعطیلات در خدمت هموطنان خواهد بود.
رئیس جمعیت هلالاحمر اندیمشک، یکی از الزامات در پذیرایی از مهمانان نوروزی را اسکان نوروزی بیان و اظهار کرد: جمعیت هلالاحمر اندیمشک در شهر حسینیه با برپایی چادر آماده اسکان و پذیرایی از مهمانان نوروزی است.
وی، طرح جوان را یک ابتکار شایسته از سوی جمعیت هلالاحمر کشور معرفی و تصریح کرد: جمعیت هلالاحمر اندیمشک نیز در راستای سیاست سفر ایمن، کارگاه آموزش ترافیک را در پارک دولت اندیمشک برگزار میکند.
کاویانی با بیان اینکه ایستگاه کودک برای ترویج فرهنگ و آموزش به کودکان در دستور جمعیت جوان هلالاحمر اندیمشک قرار داد، تصریح کرد: با توجه به نیاز مهمانان نوروزی برای اسکان در فضای مناسب برای اسکان مهمانان نوروزی در پارک دولت فراهم آمده و در زمینه آموزش رفتارهای مناسب در زمان مسمومیتهای ناشی از سفر نیز اعضای هلالاحمر آماده خدمت و آموزش به مهمانان نوروزی هستند.
رئیس جمعیت هلالاحمر اندیمشک گفت: با توجه به آغاز موج ابتدایی سفرهای نوروزی، پیشبینی لازم توسط جمعیت هلالاحمر انجام و طرح امداد جادهای از فردا در جادههای اندیمشک اجرا میشود.
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