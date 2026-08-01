تمدید ۱۰ روزه مهلت انتخاب پزشک خانواده در شهرستان ابرکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شریفی در نشست ستاد اجرایی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع استان گفت: در این جلسه گزارشی از روند اجرای برنامه در شهرستان ابرکوه ارائه شد که بر اساس آمارهای اعلام شده، حدود ۵۰ درصد از جمعیت مشمول این طرح، پزشک خانواده خود را انتخاب کرده‌اند.

وی افزود: با توجه به استقبال مردم از اجرای برنامه و انتخاب پزشک خانواده، مهلت ثبت انتخاب پزشک خانواده به مدت ۱۰ روز تمدید شد تا افراد باقی‌مانده نیز بتوانند در این طرح مشارکت کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ادامه داد: در این نشست همچنین موضوع کاهش فرانشیز خدمات مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد معاونت فناوری اطلاعات دانشگاه و سازمان‌های بیمه‌گر با ادامه پیگیری‌ها، مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کنند.

شریفی با اشاره به روند اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ابرکوه خاطرنشان کرد: با برگزاری جلسات مستمر و پیگیری دستگاه‌های مرتبط، اجرای این برنامه در شهرستان ابرکوه روند مطلوبی دارد.