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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز آب شرب در روستاهای کبودراهنگ

شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز آب شرب در روستاهای کبودراهنگ

همدان-مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کبودراهنگ از اجرای طرح شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز آب شرب در تعدادی از روستاهای این شهرستان، با دستور دادستانی و همکاری نیروی انتظامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد امیری ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این عملیات در راستای مدیریت مصرف، صیانت از منابع آبی و تامین پایدار آب شرب مشترکان اجرا شد و تیم‌های عملیاتی آبفا انشعابات غیرمجاز را در روستاهای نوآباد، کوریجان، خان‌آباد، سردارآباد، قلیچ‌باغی و حسین‌آباد شناسایی و جمع‌آوری کردند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح مواردی از برداشت غیرمجاز آب شرب برای آبیاری مزارع و فعالیت‌های کشاورزی شناسایی شد؛ اقدامی که علاوه بر تحمیل فشار مضاعف بر تاسیسات آبرسانی، افت فشار و اختلال در تامین آب پایدار سایر مشترکان را به دنبال داشت.

مدیر امور آب و فاضلاب کبودراهنگ با تاکید بر ممنوعیت استفاده از آب شرب در مصارف کشاورزی و دامداری غیرمجاز، گفت: با هماهنگی دستگاه قضایی، تجهیزات، اتصالات و انشعابات غیرمجاز جمع‌آوری و متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

امیری با قدردانی از حمایت دادستانی و همکاری نیروی انتظامی در اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: آب شرب سرمایه‌ای عمومی و متعلق به همه مردم است و آبفا در برخورد با هرگونه برداشت غیرمجاز و مصرف غیرمتعارف از شبکه آبرسانی، با جدیت و بدون اغماض اقدام خواهد کرد.

وی از شهروندان و روستاییان خواست در صورت مشاهده انشعاب غیرمجاز یا برداشت غیرمتعارف از شبکه آب شرب موضوع را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۲۲ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان بررسی و رسیدگی شود.

کد مطلب 6915622

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