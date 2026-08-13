اهدای یک حلقه چاه تامین آب شرب روستای دشته قهاوند را پایدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال حسنی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران از اهدای یک حلقه چاه آب از سوی یکی از اهالی روستای دشته از توابع بخش قهاوند خبر داد و اظهار: با بهرهبرداری از این منبع وضعیت تامین آب شرب این روستا به شرایطی پایدار و مطلوب رسیده است.
وی ادامه داد: این اقدام خیرخواهانه با هدف کمک به رفع چالشهای تامین آب شرب و ارتقای رفاه عمومی ساکنان روستای دشته انجام شده است.
رئیس امور آب و فاضلاب شهرستان همدان افزود: پس از انجام هماهنگیهای لازم و تکمیل عملیات فنی برای اتصال چاه به شبکه آبرسانی این منبع آبی وارد مدار بهرهبرداری شده و اکنون در تامین آب شرب مورد نیاز روستا نقش موثری دارد.
وی تصریح کرد: واگذاری این حلقه چاه ظرفیت تامین آب پایدار در روستای دشته را بهطور قابل توجهی افزایش داده و بخشی از نیاز آبی اهالی این منطقه را برطرف کرده است.
حسنی با اشاره به جمعیت بیش از یکهزار و ۵۰۰ نفری روستای دشته، گفت: این روستا حدود ۳۵۰ خانوار جمعیت دارد و امور آب و فاضلاب شهرستان همدان تلاش میکند با بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود، مسائل و تنشهای آبی روستاهای تابعه را کاهش داده و برطرف کند.
نظر شما