آبرسانی پایدار به چهار روستای اسدآباد برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی خزاعی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از بروز نقص فنی در سامانه برق ۲ حلقه چاه مجتمع آبرسانی ولیآباد اکیپهای عملیاتی شرکت آب و فاضلاب بلافاصله برای بررسی و رفع مشکل به محل اعزام شدند.
وی افزود: چاه اصلی این مجتمع در روستای بهراز به دلیل نقص در شناور و پمپ و چاه کمکی واقع در روستای وندرآباد نیز به علت ایراد در تابلو برق از مدار بهرهبرداری خارج شده بودند.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اسدآباد ادامه داد: عملیات عیبیابی و رفع نقص چاه کمکی وندرآباد در ساعات اولیه انجام شد و این چاه بار دیگر وارد مدار بهرهبرداری قرار گرفت.
خزاعی با اشاره به نقش چاه اصلی در تامین آب مجتمع ولیآباد گفت: تعمیر و تعویض شناور و پمپ چاه اصلی بهصورت فوری در دستور کار قرار گرفت و نیروهای عملیاتی با وجود تعطیل بودن روز عملیات اجرایی را انجام دادند تا این چاه نیز دوباره وارد مدار شود.
وی افزود: هماکنون هر ۲ چاه مجتمع آبرسانی ولیآباد در مدار بهرهبرداری قرار دارند و با رفع نواقص فنی، تامین آب شرب چهار روستای زیرپوشش این مجتمع با جمعیتی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به وضعیت پایدار بازگشته است.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اسدآباد با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی آبفا، اظهار کرد: حضور بهموقع گروههای عملیاتی و رفع سریع نواقص در زمان وقوع حوادث نقش موثری در جلوگیری از طولانی شدن اختلالات و تداوم خدماترسانی به مشترکان دارد.
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