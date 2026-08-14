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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

انهدام باقیمانده یک تیم تروریستی در جنوب سیستان و بلوچستان

انهدام باقیمانده یک تیم تروریستی در جنوب سیستان و بلوچستان

زاهدان- روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران از انهدام باقیمانده تیم تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد: پس از هلاکت ۲ نفر از عناصر یکی از گروهک‌های تروریستی در تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ در جنوب استان سیستان و بلوچستان، پس از یک هفته اشراف اطلاعاتی دقیق در تعقیب سایر عناصر باقیمانده این تیم، در صبح امروز (جمعه ۲۳ مردادماه) با تلاش پاسداران گمنام امام زمان (عج) در قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و سازمان اطلاعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، یک نفر دیگر از اعضای این تیم به همراه مقادیر زیادی سلاح، مهمات، تجهیزات انفجاری و ارتباطی در جنوب استان دستگیر شد.

اعضای باقیمانده این تیم قصد انجام اقدامات تروریستی بر روی اهداف از پیش تعیین شده در جنوب استان را داشتند.

کد مطلب 6916206

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