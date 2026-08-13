سرعت طوفان در زابل به ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری گفت: در پی وزش باد شدید در شمال استان، سرعت باد در زابل به ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهرستان به ۲۵۰۰ متر کاهش یافت.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان افزود: همچنین در زهک سرعت وزش باد به ۶۵ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهرستان به ۳ هزار متر کاهش پیدا کرد.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، تا اواسط هفته آینده در شمال استان وزش باد شدید و در مناطق مستعد، طوفان گردوخاک انتظار می‌رود.

حیدری بیان کرد: طی این مدت در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز از اواسط روز تا اوایل شب وزش باد نسبتاً شدید، گاهی همراه با گردوخاک و افزایش غلظت غبار پیش‌بینی می‌شود.