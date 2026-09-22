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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۲

مطیعی: ملت جانفدای ایران اسلامی، ذلت ناپذیر است

مطیعی: ملت جانفدای ایران اسلامی، ذلت ناپذیر است

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تاکید بر اینکه ملت جانفدای ایران اسلامی، ذلت ناپدیر است، گفت: ایران جایگاه ملت امام حسین(ع) است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه سه شنبه در جمع بزرگ مردم سمنان در رزمایش جانفدایان با بیان اینکه مومنان باید مردانه در برابر دشمن بایستند، ابراز کرد: در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: چهارمین نکته آن است که برخی از مومنان گوی سبقت را از ما ربوده‌اند؛ شهدای عزیز و گرانقدر و در رأس آنان سید شهدای نظام اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای(ره) در میدان جهاد، زودتر از ما رفتند، به عهد و پیمان خود وفا کردند و مدال افتخار شهادت را به دست آوردند.

وی با اشاره به بخش پایانی آیه شریفه «وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ» گفت: امروز جان‌فدایان عزیز، جان خود را در طبق اخلاص گذاشته‌اند تا از نظام اسلامی، کیان جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب و اسلام پشتیبانی کنند و منتظرند تا فرمان برسد و جان خود را در راه خدا تقدیم کنند؛ «وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً» آنان در این پیمان سستی نمی‌کنند و عهد خود را تغییر نمی‌دهند.

امام جمعه سمنان با اشاره به ایثار و فداکاری مولای متقیان امیرالمؤمنین علی(ع) در لیلة‌المبیت اظهار کرد: همه ما شیعیان امیرالمؤمنین، یعسوب‌الدین و مولای موحدین علی بن ابی‌طالب(ع) هستیم که نخستین و بزرگ‌ترین جان‌فدای عالم اسلام است. هنگامی که پیامبر اکرم(ص) از ایشان خواست در شب لیلة‌المبیت در جای پیامبر(ص) بخوابد، حضرت پرسیدند آیا با این کار شما سالم می‌مانید؟ و پس از شنیدن پاسخ مثبت، هیچ باکی از این فداکاری نداشتند.

مطیعی با اشاره به تقارن آغاز هفته دفاع مقدس با سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: امروز همه ما، از بسیجیان و جان‌فدایان، از خواهران و برادران حاضر در این میدان، با امام و رهبرمان پیمان می‌بندیم که تا آخرین لحظه و تا آخرین قطره خون در میدان بمانیم و در برابر دشمنان ایستادگی کنیم.

وی با تأکید بر اینکه شعار مکتب عاشورا باید در برابر دشمنان با صدایی صریح و بلند اعلام شود، خاطرنشان کرد: شعار اباعبدالله الحسین(ع) که درس‌آموز همه ما است که می‌فرمایتد هیهات من الذله و این شعار را همه جانفدایان با صدای بلند امروز تکرار کردند.

کد مطلب 6955569

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