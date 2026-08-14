به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام احمد اصلانی، در خطبههای این هفته نماز جمعه صائینقلعه، با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، این رویداد را یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران دانست و اظهار کرد: کودتای ۲۸ مرداد نهتنها به سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق انجامید، بلکه الگوبی پایدار برای مداخلات آمریکا در ایران شد.
وی افزود: این کودتا با همکاری و طراحی سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس اجرا شد و صرفاً یک عملیات نظامی نبود، بلکه میتوان آن را نمونهای اولیه از جنگ نرم مدرن دانست؛ عملیاتی که در آن تبلیغات، نفوذ، ایجاد اختلافات داخلی، عملیات روانی و بهرهگیری از ظرفیتهای سیاسی و اجتماعی نقش مهمی داشت.
امام جمعه صائینقلعه با اشاره به اینکه پس از کودتای سوم اسفند ماه برای روی کار آمدن رضا خان ایران تحت سلطه کانل انگلیس بود، گفت: با آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین نیز آمریکا با پوشش روابط دوستانه جایگزین انگلیس شد و در تمام شئون کشور نفوذ کرد.
اصلانی ادامه داد: نهضت ملی شدن صنعت نفت حاصل همکاری نیروهای مختلف ملی و مذهبی بود و آیتالله کاشانی، فدائیان اسلام و دیگر جریانهای مؤثر در این مسیر نقش داشتند؛ اما پس از ملی شدن نفت مصدق با تکیه بر سیاست موازنه منفی به جای تقویت اتحاد داخلی و چشم به اختلاف آمریکا و انگلیس دوخت.
امام جمعه صائینقلعه خاطرنشان کرد: تجربه ۲۸ مرداد نشان داد که دشمن برای ضربه زدن به استقلال کشور، تنها به اقدام نظامی متوسل نمیشود، بلکه میتواند از اختلافات داخلی، جنگ روانی، رسانه، نفوذ و ایجاد بیاعتمادی میان نیروهای داخلی استفاده کند.
اصلانی با اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی و قضایی جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن شهدای جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: یکی از مهمترین ابعاد خونخواهی شهیدان، مطالبه حقوقی و قضایی و پیگیری جنایت از مسیر حقوق بینالملل است.
وی افزود: این خونخواهی با وجود نقائض ساختاری این نظام حقوقی امری ضروری است چرا که این مطالبه نه صرفا برای اجرای حکم بلکه اثبات حقانیت ملت ایران در دادگاههای داخلی و مراجع جهانی نیز اهمیت حیاتی دارد و باید با جدیت دنبال شود.
امام جمعه صائینقلعه با اشاره به ابعاد حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی گفت: اقدامات این رژیم میتواند مشتمل بر عناوین متعدد حقوقی باشد؛ از جمله نقض اصل منع توسل به زور و تجاوز نظامی که در منشور سازمان ملل متحد مورد تأکید قرار گرفته است، تعرض به اشخاص تحت حمایت حقوق بینالملل و نقض مصونیت سران و مقامات، در مواردی که مشمول حمایتهای مقرر در کنوانسیونهای بینالمللی هستند.
وی با بیان اینکه مقابله با جنایت و تجاوز باید در چارچوب حقوق و مقررات بینالمللی دنبال شود، تصریح کرد: مطابق قواعد حقوق بینالملل، مسئولیت دولتها و مسئولیت کیفری مرتکبان جنایات بینالمللی باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و مستندسازی جنایات، ارائه اسناد و تشکیل پروندههای حقوقی، از اقدامات ضروری در مسیر احقاق حقوق ملت ایران است.
امام جمعه صائینقلعه خاطرنشان کرد: اینجنایت وحشیانه حق دفاع مشروع را برای ایران فعال میکند و جامعه بینالمللی مکلف به محکومیت و پیگیری کیفری و مدنی تا تحقق عدالت است.
حجتالاسلام اصلانی،، با اشاره به سالروز پایان جنگ ۳۳ روزه و روز مقاومت اسلامی، اظهار کرد: مقاومت ۳۳ روزه حزبالله لبنان و ایستادگی مردم این کشور در برابر رژیم صهیونیستی، نمونهای روشن از پیروزی اراده و ایمان بر قدرتهای مادی و نظامی است.
وی افزود: پیروزی مقاومت لبنان در جنگ ۳۳ روزه، علاوه بر اثبات حقانیت جریان مقاومت، نشان داد که قدرت نظامی و تجهیزات پیشرفته، در برابر ایمان، اراده و مقاومت ملتها همواره تعیینکننده نهایی نیست.
امام جمعه صائینقلعه با بیان اینکه مقاومت ۳۳ روزه حزبالله یک نقطه عطف در تاریخ مبارزات ملتهای منطقه بود، گفت: این مقاومت توانست یکی از ارتشهای مجهز جهان را با چالش جدی مواجه کند و سناریوی رژیم صهیونیستی برای تحقق رؤیای «اسرائیل بزرگ» را با شکست مواجه سازد.
اصلانی ادامه داد: رژیم صهیونیستی در این جنگ از توان اطلاعاتی، نظامی و حمایتهای سیاسی و رسانهای قدرتهای غربی برخوردار بود، اما مقاومت حزبالله با تکیه بر ایمان، انسجام، شجاعت و حمایت مردم لبنان توانست معادلات طراحیشده را تغییر دهد.
وی خاطرنشان کرد: پیروزی مقاومت ۳۳ روزه نشان داد که اراده ملتها میتواند در برابر قدرتهای بزرگ و مجهز ایستادگی کند و این تجربه، به الگویی برای جریان مقاومت در منطقه تبدیل شد.
امام جمعه صائینقلعه با اشاره به پیوند مقاومت لبنان با تجربه انقلاب اسلامی ایران تصریح کرد: فرهنگ مقاومت و ایستادگی، ریشه در باورهای دینی و روحیه استقلالخواهی ملتها دارد و تجربه ملت ایران در دوران دفاع مقدس نیز نشان داد که ایمان و وحدت میتواند در برابر قدرتهای بزرگ به پیروزی منجر شود.
اصلانی تأکید کرد: روز مقاومت اسلامی یادآور این حقیقت است که ملتهای آزاده با اتکا به ایمان، وحدت و مقاومت میتوانند در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی کنند و مسیر تحولات منطقه را تغییر دهند.
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