برگزاری آزمون شفاهی طرح ارزیابی حافظان قرآن کریم در قزوین

اسماعیل رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله شفاهی بیست‌ویکمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در شهریورماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: این آزمون طی سه روز برگزار می‌شود که روزهای ۱۰ و ۱۱ شهریورماه ویژه بانوان حافظ قرآن کریم است و روز ۱۲ شهریورماه در نوبت صبح ویژه آقایان برگزار خواهد شد.

مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان قزوین ادامه داد: در مجموع ۵۹ نفر از حافظان قرآن کریم در این مرحله از آزمون حضور خواهند داشت که در سه سطح ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم به رقابت و ارزیابی می‌پردازند.

رضایی بیان کرد: در بخش حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم، ۲۱ نفر شرکت خواهند کرد که از این تعداد ۱۸ نفر را بانوان و سه نفر را آقایان تشکیل می‌دهند.

وی اضافه کرد: در بخش حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم نیز ۱۰ نفر از بانوان حافظ قرآن کریم در آزمون شفاهی حضور خواهند داشت.

مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: در بخش حفظ کل قرآن کریم نیز ۲۸ نفر در این آزمون شرکت می‌کنند که ۲۵ نفر بانوان و سه نفر آقایان هستند.

رضایی خاطرنشان کرد: این آزمون با هدف ارزیابی تخصصی حافظان قرآن کریم و اعطای مدرک تخصصی به واجدان شرایط برگزار می‌شود و حافظان شرکت‌کننده در سطوح مختلف، توانایی و محفوظات قرآنی خود را در مرحله شفاهی ارائه خواهند کرد.

وی افزود: برگزاری چنین طرح‌هایی علاوه بر شناسایی و ارزیابی حافظان قرآن کریم، زمینه‌ای برای حمایت و توجه بیشتر به استعدادهای قرآنی و تقویت جریان حفظ قرآن در استان فراهم می‌کند.