به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید محمدکاظم مدرسی در خطبههای نماز جمعه این هفته، با تأکید بر اهمیت تقوا، اظهار کرد: باور به معاد، آثار و برکات فراوانی در زندگی انسان دارد که از آن جمله میتوان به هدفمند شدن زندگی، ایجاد انگیزه، تبدیل سختیها به آسانی، قانونمند کردن رفتار، تقویت گرایش به نیکیها، روی آوردن به عدالت و پرهیز از ظلم اشاره کرد.
وی افزود: احساس تنهایی، پوچی، ترس از آینده، هراس از پیری و بیماری، حزن بر گذشته و بیتوجهی به زمان حال، از عوامل دلهره و اضطراب هستند؛ شفای تمامی این دردهای روحی نیز در تقویت اتصال به خداوند متعال، قرآن کریم و اهلبیت (علیهمالسلام) نهفته است.
امامجمعه بخش مرکزی یزد در خطبه دوم با اشاره به فرا رسیدن ماه ربیعالاول، تصریح کرد: عزاداری برای اهلبیت (ع) آثار معنوی بسیاری دارد. توجه به پروردگار، امید به اهلبیت (ع)، تواضع، صبر، وفاداری، ایثار، امامشناسی، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت روحیه مقاومت، تنها بخشی از درسهایی است که در مکتب محرم و صفر آموخته میشود.
آیتالله مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه جنگ همواره محدود به عرصه نظامی نیست، گفت: ماهیت و شیوه جنگ میتواند تغییر کند. امروز برای همگان روشن شده است که آمریکا و اسرائیل، پس از شکست در رویارویی مستقیم با نظام ایران، به این نتیجه رسیدهاند که دیگر نمیتوانند مانند گذشته به اهداف شوم خود، از جمله متلاشی کردن اتحاد مردم، تجزیه کشور و سقوط نظام جمهوری اسلامی دست یابند.
وی خاطرنشان کرد: دشمنان در راهبرد جدید خود تلاش میکنند با سرمایهگذاری در حوزههای اقتصادی و سیاسی، اختلافات سلیقهای را به منازعات اجتماعی بدل کرده و از این طریق، کشور را از درون متلاشی کنند.
امامجمعه بخش مرکزی یزد در پایان تأکید کرد: باید نسبت به نقشههای دشمن هشیار بود؛ در همین راستا، مسئولان اجرایی نیز موظف هستند نسبت به معیشت مردم اهتمام جدیتری داشته باشند و اجازه ندهند در این شرایط، فشارهای مضاعف بر جامعه تحمیل شود.
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