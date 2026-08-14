آمریکا در مخمصه معادله قدرت جمهوری اسلامی گرفتار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوذر صانعی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه با استناد به وصیت امیرالمؤمنین علی(ع) به امام حسن(ع)، امام حسین(ع) و همه مؤمنان، دو مسئله «تقوای الهی» و «نظم در امور» را مورد تأکید قرار داد.

وی با اشاره به عبارت «و من بلغه کتابی» در وصیت امیرالمؤمنین(ع) گفت: این وصیت سندی عمومی برای هدایت مؤمنان در طول تاریخ است و همه کسانی که این کلام به آنان می‌رسد باید تقوا و نظم را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

صانعی در ادامه به وضعیت آمریکا در جنگ اخیر پرداخت و اظهار داشت: تمام هیاهوها، تهدیدها و ادعاهای آمریکا و رژیم صهیونیستی نتوانسته است آنان را به اهدافی که در ابتدای درگیری ترسیم کرده بودند برساند.

وی با بیان اینکه ایران در سال‌های نخست انقلاب از نظر تجهیزات نظامی با محدودیت‌های جدی مواجه بود، افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران به قدرتی منطقه‌ای تبدیل شده است که توان ایستادگی در برابر دشمنان بزرگ و دفاع از امنیت و منافع خود را دارد.

خطیب جمعه اشکذر در عین حال تأکید کرد: نباید دشمن را دست‌کم گرفت؛ آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان از ظرفیت‌های گسترده نظامی برخوردارند، اما جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و ایستادگی ملت توانسته است در برابر این مجموعه گسترده مقاومت کند.

وی با اشاره به تهدیدهای مکرر رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران گفت: در ماه‌های گذشته حتی تهدید به هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران مطرح شد، اما وقتی این تهدیدها در برابر اراده ملت ایران اثری نداشت، مقامات آمریکایی در موارد مختلف از مواضع قبلی خود عقب‌نشینی کردند.

صانعی همچنین از جابه‌جایی بخشی از تجهیزات نظامی آمریکا از برخی پایگاه‌های منطقه خبر داد و آن را نشانه تغییر شرایط و نگرانی آمریکا نسبت به آسیب‌پذیری پایگاه‌هایش در برابر توان موشکی ایران دانست.

وی در تشریح تحولات راهبردی منطقه گفت: پیش از انقلاب، آمریکا در خلیج فارس بر نظم دو ستونی متکی بود؛ عربستان از نظر مالی و ایران از نظر نظامی و لجستیکی منافع آمریکا را تأمین می‌کردند. با پیروزی انقلاب اسلامی این نظم از بین رفت و ایران به یکی از مهم‌ترین چالش‌های راهبردی نظام سلطه تبدیل شد.

امام جمعه اشکذر درباره جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر تصریح کرد: این جنایات نباید از حافظه تاریخی ملت ایران پاک شود. مقابله با این جنایات تنها در میدان نظامی خلاصه نمی‌شود؛ امروز به روشنگری، جهاد تبیین، روایتگری صادقانه و شجاعت در برابر دشمن نیاز داریم و پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

صانعی این دیدار را نشانه تدبیر و هم‌افزایی در عالی‌ترین سطوح نظام دانست و گفت: برگزاری دیداری طولانی در ۱۸ مرداد ماه، پیام روشنی برای دشمنان داشت و شایعات درباره وضعیت جسمانی رهبر معظم انقلاب و شایعات مربوط به استعفای رئیس‌جمهور را خنثی کرد.

وی دومین پیام این دیدار را توجه مدیریت کلان کشور به مسائل اقتصادی عنوان کرد و افزود: با وجود شرایط امنیتی و جنگ ترکیبی، موضوعاتی مانند معیشت مردم، سیاست‌های ارزی و ریالی، انرژی و تعاملات اقتصادی در این دیدار مورد توجه قرار گرفت.

وی سومین پیام را وحدت و هم‌افزایی در سطوح عالی مدیریت کشور برشمرد و تأکید کرد: دشمن تلاش زیادی برای ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان انجام داد، اما وحدت در سطوح عالی کشور و حضور مردم در صحنه، نقشه دشمن را خنثی می‌کند.

امام جمعه اشکذر در ادامه با اشاره به انتصاب سرلشکر محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی گفت: با توجه به سابقه مدیریتی، نظامی و سیاسی وی در دوران دفاع مقدس و سال‌های پس از جنگ، این انتخاب می‌تواند ظرفیت تصمیم‌سازی و هماهنگی کشور را در شرایط حساس کنونی تقویت کند.

وی درباره موضوع توافق با عمان و تنگه هرمز نیز اظهار داشت: بازگشایی تنگه هرمز نباید به‌عنوان مسئله‌ای ساده و بدون پیش‌شرط تلقی شود. جمهوری اسلامی ایران شروط مشخصی دارد؛ از جمله توقف تهدید علیه ایران، پایان جنگ و تجاوز علیه ایران و متحدان آن، رفع محاصره دریایی و نظامی، خروج نیروهای دشمن از پیرامون ایران، پرداخت خسارت‌های ناشی از جنگ، بازگرداندن دارایی‌های مسدودشده و رفع تحریم‌های ظالمانه است.

صانعی بازتاب این شروط در رسانه‌های خارجی را نشانه قدرت ایران دانست و تأکید کرد: نباید فریب وعده‌ها و اظهارات متناقض دشمن را خورد؛ تجربه نشان داده است که دشمن قابل اعتماد نیست.

وی در پایان با اشاره به پایان ماه‌های محرم و صفر از مساجد، هیئت‌های مذهبی، موکب‌ها، خادمان سیدالشهدا(ع)، برگزارکنندگان مجالس عزاداری و بانیان روضه‌های خانگی در شهرستان اشکذر تقدیر کرد و خواستار استمرار فعالیت‌های اجتماعی مساجد و هیئت‌های مذهبی در کنار فعالیت‌های دینی شد.