خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها- علیرضا نوری کجوریان: گلوگاه در شرق مازندران واقع است، جایی که کوه و دریا در کنار هم اقلیمی متفاوت ساخته‌اند و در میان همین طبیعت، باغ‌های انجیر هر سال محصولی به بار می‌نشانند که برای مردم گلوگاه تنها یک میوه نیست، بلکه بخشی از معیشت، هویت و ظرفیت گردشگری شهرستان به شمار می‌رود.

کافی است از بافت شهری گلوگاه فاصله بگیری تا باغ‌های انجیر آرام‌آرام در قاب چشم ظاهر شوند؛ درختانی که با شرایط اقلیمی منطقه خو گرفته‌اند و محصولشان از باغ‌های کوچک و بزرگ شهرستان راهی بازار، سفره خانوار و کارگاه‌های فرآوری می‌شود.

گلوگاه در شرق مازندران، این روزها خود را برای دهمین دوره «شکرانه انجیر» آماده می‌کند؛ رویدادی که از ۲۴ مرداد تا دوم شهریور برگزار می‌شود و قرار است علاوه بر معرفی انجیر و فرآورده‌های آن، ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و اقتصادی این شهرستان را نیز پیش روی گردشگران قرار دهد.

در این میان، باغ‌های انجیر تنها محل تولید یک محصول کشاورزی نیستند؛ بخشی از چشم‌انداز طبیعی گلوگاه را شکل داده‌اند و حالا قرار است خود به یکی از جاذبه‌های سفر گردشگران به این منطقه تبدیل شوند.

انجیر؛ محصولی که با معیشت مردم گره خورده است

عقیل محمودی، فرماندار گلوگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت این شهرستان در تولید انجیر اظهار کرد: یکی از نعمت‌هایی که خداوند متعال به مردم عزیز و شریف شهرستان گلوگاه داشته، تولید انجیر بسیار باکیفیت و مرغوب در شهرستان است که هم در سبد غذایی خانوار قرار دارد و هم در خلق سرمایه و تولید شهرستان نقش بسزایی ایفا می‌کند.

وی افزود: به همین دلیل قرار شد از ۲۴ مردادماه به مدت یک هفته، شکرانه برداشت محصول انجیر در شهرستان گلوگاه و در محوطه امامزاده محمد ۸ تیکه برگزار شود.

فرماندار گلوگاه ادامه داد: هدف این است که هم از فعالان، کشاورزان و باغدارانی که در این عرصه فعالیت دارند تجلیل شود و هم فرصتی برای عرضه محصولات و مشتقات انجیر آنها فراهم شود تا بتوانند این محصول را بیشتر معرفی کنند.

محمودی با اشاره به سطح باغ‌های انجیر شهرستان گفت: حدود ۱۶۶ هکتار باغ انجیر در گلوگاه داریم و ۲۳۰ نفر به صورت مستقیم در این حوزه فعالیت دارند و ۱۶۰ نفر نیز به صورت غیرمستقیم در این بخش مشغول هستند.

وی میزان تولید انجیر در سطح شهرستان را حدود یک هزار و ۵۵۰ تن اعلام کرد و افزود: این محصول نقش بسزایی در معیشت مردم شهرستان ایفا می‌کند.

این آمار وقتی در کنار باغ‌های گلوگاه قرار می‌گیرد، معنای روشن‌تری پیدا می‌کند؛ پشت هر هکتار باغ، خانواده‌ای قرار دارد که بخشی از درآمد خود را از همین درختان تأمین می‌کند و هر فصل برداشت برای آنها فقط زمان جمع‌آوری محصول نیست، بلکه نتیجه ماه‌ها مراقبت و انتظار است.

انجیر در گلوگاه از باغ آغاز می‌شود، اما مسیرش در همان‌جا پایان نمی‌یابد؛ بخشی از محصول به صورت تازه عرضه می‌شود و بخشی دیگر به فرآورده‌هایی تبدیل می‌شود که می‌توانند ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد کنند.

راز کیفیت انجیر گلوگاه در اقلیم منطقه

کمیل عسگری، مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط طبیعی شهرستان برای کشت انجیر اظهار کرد: شهرستان گلوگاه از منظر اقلیمی و شرایط آب و هوایی، یکی از مستعدترین نقاط کشت انجیر در کشور است.

وی افزود: میوه انجیر دارای ارزش غذایی و جنبه دارویی است؛ به نحوی که ۱۰۰ گرم از میوه تازه انجیر حدود ۷۰ کالری انرژی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه ادامه داد: انجیر حاوی بسیاری از مواد معدنی از جمله پتاسیم است و همچنین دارای فیبر غنی رژیمی است و در حقیقت می‌تواند به عنوان یک میوه کامل در سبد غذایی قرار داشته باشد.

اما در باغ‌های گلوگاه، کیفیت انجیر تنها در ویژگی‌های غذایی آن خلاصه نمی‌شود. باغداران منطقه معتقدند سازگاری درختان بومی با شرایط اقلیمی، یکی از دلایل مهم مرغوبیت محصول است.

بهزاد صیدانلو، باغدار نمونه انجیرکار گلوگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره باغ خود می‌گوید: باغ را حدود ۱۵ سال پیش احداث کردم و مساحت آن یک هکتار است و به طور میانگین سالانه پنج تا هفت تن محصول از آن برداشت می‌کنم.

وی درباره شرایط تولید انجیر در گلوگاه اظهار کرد: خوشبختانه گلوگاه به خاطر شرایط آب و هوایی، درختان انجیر بومی منطقه را دارد و این درختان با کمترین رسیدگی و با کمترین استفاده از سموم، به صورت طبیعی و ارگانیک برداشت می‌شوند.

این باغدار نمونه، تولید طبیعی محصول را یکی از مزیت‌های مهم انجیر گلوگاه می‌داند و می‌گوید همین ویژگی‌ها سبب شده این محصول جایگاه ویژه‌ای در میان محصولات شهرستان پیدا کند.

صیدانلو افزود: گلوگاه در واقع با داشتن این محصول ارزشمند شهره شده و توانسته نام مرغوب‌ترین انجیر ایران را از آن خود کند.

وقتی در میان باغ‌های انجیر قدم می‌زنی، این پیوند میان طبیعت و تولید بیشتر دیده می‌شود؛ درختان انجیر در کنار چشم‌اندازهای طبیعی منطقه قرار گرفته‌اند و باغ‌هایی را ساخته‌اند که هم برای تولیدکننده اهمیت اقتصادی دارند و هم می‌توانند برای گردشگر جذاب باشند.

از باغ تا جشنواره؛ انجیر در مسیر گردشگر

رویا حاجیان، دبیر دهمین جشنواره انجیر گلوگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره زمان و محل برگزاری این رویداد اظهار کرد: دهمین دوره شکرانه انجیر گلوگاه از ۲۴ مرداد تا دوم شهریور در بقعه آقا محمد واقع در شهر گلوگاه، روبه‌روی پارک لاله برگزار می‌شود.

وی افزود: یک بار دیگر این فرصت به وجود آمده است که انجیر و فرآورده‌های انجیر معرفی شود و همه متوجه شوند که انجیر گلوگاه بهترین انجیر ایران است.

حاجیان با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای جشنواره گفت: ۵۰ غرفه در این جشنواره در نظر گرفته‌ایم که تعدادی از آنها مخصوص انجیر و فرآورده‌های انجیر است و مابقی به سوغات و هدایای شهرهای مختلف اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: مسابقات بومی و محلی و برنامه‌های فرهنگی نیز برای جشنواره در نظر گرفته شده تا یک نشاط اجتماعی مناسب ایجاد شود.

دبیر دهمین جشنواره انجیر گلوگاه همچنین گفت: یک غرفه نیز به پخت زنده فرآورده‌های انجیر اختصاص داده شده است تا بازدیدکنندگان با بخشی از فرآیند تهیه این محصولات آشنا شوند.

به این ترتیب، شکرانه انجیر قرار نیست تنها محلی برای عرضه میوه تازه باشد؛ فرآورده‌های انجیر نیز در مرکز توجه قرار دارند و می‌توانند بخشی از تجربه گردشگران در سفر به گلوگاه باشند.

سینا سپهر، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلوگاه، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره انجیر شهرستان گلوگاه به عنوان یک رویداد گردشگری در تقویم گردشگری کشور ثبت شده و هر سال تمدید می‌شود.

وی افزود: گردشگران و مهمانانی که از اقصی نقاط کشور برای بازدید از جشنواره به گلوگاه می‌آیند، می‌توانند محصولات متنوع انجیر شهرستان را تهیه کنند و به عنوان سوغات همراه خود ببرند.

سپهر درباره محصولات قابل عرضه گفت: مربای انجیر، برشتوک انجیر، سرکه انجیر، معجون انجیر، خود میوه انجیر و انجیر خشک از جمله محصولاتی هستند که گردشگران می‌توانند تهیه کنند.

این تنوع، نشان می‌دهد که انجیر گلوگاه ظرفیت آن را دارد که از یک محصول خام به مجموعه‌ای از محصولات فرآوری‌شده تبدیل شود؛ محصولاتی که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، می‌توانند نام گلوگاه را در ذهن گردشگران ماندگار کنند.

شکرانه یک میوه؛ جشن یک شهر

دهمین دوره شکرانه انجیر در شرایطی برگزار می‌شود که مسئولان شهرستان تلاش دارند ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری گلوگاه را در کنار یکدیگر قرار دهند.

انجیر محصولی اقتصادی است که معیشت بخشی از مردم را تأمین می‌کند و گلوگاه یکی از نقاط مستعد کشت این محصول در کشور است. انجیر حاصل سال‌ها کار و مراقبت از باغ است و همین محصول می‌تواند بهانه‌ای برای سفر و معرفی شهرستان باشد.

باغ‌هایی که در کنار طبیعت منطقه، ظرفیت آن را دارند تا از یک فضای صرفاً کشاورزی به بخشی از جاذبه‌های گردشگری تبدیل شوند؛ به‌ویژه در فصل برداشت که عطر و رنگ محصول، حال‌وهوای متفاوتی به منطقه می‌دهد.

باغدار نمونه گلوگاه سالانه پنج تا هفت تن محصول از یک هکتار باغ خود برداشت می‌کند و معتقد است درختان بومی منطقه با کمترین رسیدگی و مصرف سموم، محصولی باکیفیت به بار می‌آورند.

برای گردشگری که از شهری دیگر راهی گلوگاه می‌شود، این محصول می‌تواند تنها یک سوغات نباشد؛ می‌تواند بخشی از تجربه سفر باشد؛ تجربه‌ای که از طبیعت و باغ آغاز می‌شود و با چشیدن انجیر تازه یا خرید مربا، سرکه، معجون و انجیر خشک ادامه پیدا می‌کند.

گلوگاه در این روزها تنها جشن برداشت یک محصول را برگزار نمی‌کند؛ بلکه تلاش دارد روایت یک شهر را از مسیر محصولی که با زمین و اقلیم آن پیوند خورده، برای میهمانانش بازگو کند.

انجیر طعم زندگی دارد

اینجا در شرق مازندران جایی که کوه و دریا در کنار هم قرار گرفته‌اند و در میان این طبیعت، باغ‌های انجیر ریشه دوانده‌اند.انجیر برای مردم گلوگاه طعم زندگی دارد؛ برای باغدار، حاصل یک سال تلاش است؛ برای اقتصاد شهرستان، یک ظرفیت مهم و برای گردشگر، بهانه‌ای برای سفر.

شاید به همین دلیل است که در گلوگاه، جشن انجیر فقط شکرانه یک میوه نیست، جشن شکرانه باغ‌هایی است که می‌توانند مقصد گردشگران شوند و طعم بهشتی شرق مازندران را به مسافران بچشانند.