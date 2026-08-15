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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۸

شکارچی غیرمجاز در طبس پیش از شکار ناکام ماند

شکارچی غیرمجاز در طبس پیش از شکار ناکام ماند

بیرجند- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس از دستگیری یک شکارچی غیرمجاز و کشف یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز پیش از انجام شکار در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تقی‌زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست طبس، با هوشیاری و بر اساس گزارش همیاران افتخاری محیط زیست، فرد متخلفی را که از سحرگاه در یکی از مناطق آزاد شهرستان برای شکار کمین کرده بود، پیش از اقدام به شکار دستگیر کردند.

وی ادامه داد: از این فرد یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز، یک عدد فشنگ چهارپاره و یک دستگاه دوربین چشمی کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس تصریح کرد: بر اساس گزارش واصله از سوی همیاران افتخاری محیط زیست، یک قبضه سلاح شکاری نیز از یک متخلف دیگر در شهرستان طبس کشف و ضبط شد.

تقی‌زاده افزود: مهم‌ترین وظیفه محیط‌بانان، پیشگیری و جلوگیری از شکار غیرمجاز است و در صورت مشاهده تخلف، با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6916719

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