۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۷

دستگیری دو متخلف شکار غیرمجاز در مناطق آزاد شهرستان قاین

بیرجند- رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان قاین از دستگیری دو متخلف شکار غیرمجاز در مناطق آزاد شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر صادقی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت گزارش از همیاران افتخاری محیط‌زیست مبنی بر وقوع تخلف شکار در مناطق آزاد، مأموران یگان حفاظت با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت وارد عمل شدند و دو متخلف را شناسایی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان قاین اظهار کرد: در بازرسی از منزل یکی از متخلفان، مقادیری گوشت متعلق به شکار یک راس آهو، دو قطعه کبک، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی و ۲۹ عدد فشنگ کشف و ضبط شد.

وی افزود : همچنین از متخلف دیگر سه قطعه کبک، ۲۳ عدد سنگدان کبک، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی و سه عدد فشنگ کشف و ضبط شد.

صادقی بیان کرد: این تخلفات در مناطق آزاد شهرستان رخ داده و گزارش دقیق همیاران افتخاری محیط‌زیست نقش کلیدی در شناسایی و پیگیری آن ها داشته است و متخلفان پس از تشکیل پرونده، جهت رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

صادقی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از طبیعت گفت: همیاران افتخاری محیط‌زیست چشم‌های بیدار طبیعت هستند و همکاری آنان با مأموران رسمی، ضامن حفظ گونه‌های جانوری و مقابله با شکار غیرمجاز است.

اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان قاین ضمن قدردانی از همیاران و نیروهای انتظامی، بر تداوم نظارت و برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.

