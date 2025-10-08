دستگیری دو متخلف شکار غیرمجاز در مناطق آزاد شهرستان قاین

به گزارش خبرنگار مهر، امیر صادقی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت گزارش از همیاران افتخاری محیط‌زیست مبنی بر وقوع تخلف شکار در مناطق آزاد، مأموران یگان حفاظت با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت وارد عمل شدند و دو متخلف را شناسایی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان قاین اظهار کرد: در بازرسی از منزل یکی از متخلفان، مقادیری گوشت متعلق به شکار یک راس آهو، دو قطعه کبک، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی و ۲۹ عدد فشنگ کشف و ضبط شد.

وی افزود : همچنین از متخلف دیگر سه قطعه کبک، ۲۳ عدد سنگدان کبک، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی و سه عدد فشنگ کشف و ضبط شد.

صادقی بیان کرد: این تخلفات در مناطق آزاد شهرستان رخ داده و گزارش دقیق همیاران افتخاری محیط‌زیست نقش کلیدی در شناسایی و پیگیری آن ها داشته است و متخلفان پس از تشکیل پرونده، جهت رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

صادقی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از طبیعت گفت: همیاران افتخاری محیط‌زیست چشم‌های بیدار طبیعت هستند و همکاری آنان با مأموران رسمی، ضامن حفظ گونه‌های جانوری و مقابله با شکار غیرمجاز است.

اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان قاین ضمن قدردانی از همیاران و نیروهای انتظامی، بر تداوم نظارت و برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.