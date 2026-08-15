راه اندازی چراغ راهنمایی هوشمند میدان سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت کنترل ترافیک تهران، اکبر اختیاری، با اشاره به شرایط خاص اجرایی این پروژه گفت: چراغهای راهنمایی این تقاطع با توجه به وضعیت فیزیکی محل و استقرار تجهیزات بر روی سقف زیرگذر، بهصورت ویژه و با استفاده از سیستم «دیتالاین» نصب و راهاندازی شده است.
وی افزود: استفاده از این سامانه موجب شده نیاز به کابلهای حجیم مسی و لولهگذاریهای قطور برای عبور کابلها برطرف شود و در نتیجه، سرعت و انعطافپذیری اجرای پروژه افزایش یابد.
اختیاری افزود: راهاندازی چراغهای راهنمایی هوشمند میدان سپاه در شرایطی انجام شده که تقاطع همسطح این محدوده هنوز مسدود است و پیشبینی میشود با تلاش عوامل اجرایی، این بخش نیز در روزهای آینده بازگشایی شود.
وی با تأکید بر اهمیت ترافیکی میدان سپاه در مرکز شهر تهران، تصریح کرد: این تقاطع به دلیل مجاورت با معابر مهمی همچون دکتر شریعتی، طالقانی، صیاد شیرازی و سپاه، از نقاط حساس و پرتردد پایتخت به شمار میرود. بر همین اساس، تجهیزات چراغ راهنمایی این محدوده به سامانه برق اضطراری نیز مجهز شدهاند تا در زمان قطعی برق، بدون وقفه و بهصورت مستمر به فعالیت خود ادامه دهند.
نظر شما