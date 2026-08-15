به گزارش خبرگزتاری مهر، سید احمد علوی، در رابطه با فعالیت موزههای تحت نظارت شهرداری تهران در شرایط فعلی، اظهار کرد: کلیت فعالیت موزهها و اماکن گردشگری شهر تهران به گونهای است که جز در تعطیلات ثبت شده در تقویم رسمی کشور، تعطیلی آنچنانی نداشته است.
وی با بیان اینکه در ایام اخیر نیز شرایط خاص کشور باعث تعطیلی موزهها شد، تصریح کرد: فعالیت اماکن گردشگری و تاریخی جز در مواردی که رسماً اعلام شده بود، متوقف و تعطیل نشده است.
علوی در رابطه با فعالیت موزههای تحت نظارت شهرداری تهران در شرایط فعلی، اظهار کرد: کلیت فعالیت موزهها و اماکن گردشگری شهر تهران به گونهای است که جز در تعطیلات ثبت شده در تقویم رسمی کشور، تعطیلی آنچنانی نداشته است.
وی با بیان اینکه در ایام اخیر نیز شرایط خاص کشور باعث تعطیلی موزهها شد، تصریح کرد: فعالیت اماکن گردشگری و تاریخی جز در مواردی که رسماً اعلام شده بود، متوقف و تعطیل نشده است.
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