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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

واکنش عضو شورا به تعطیلی موزه‌ها و اماکن گردشگری تهران

واکنش عضو شورا به تعطیلی موزه‌ها و اماکن گردشگری تهران

رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران گفت: در حال حاضر تمامی موزه‌ها و اماکن تاریخی و گردشگری تحت نظارت شهرداری تهران فعال هستند.

به گزارش خبرگزتاری مهر، سید احمد علوی، در رابطه با فعالیت موزه‌های تحت نظارت شهرداری تهران در شرایط فعلی، اظهار کرد: کلیت فعالیت موزه‌ها و اماکن گردشگری شهر تهران به ‌گونه‌ای است که جز در تعطیلات ثبت شده در تقویم رسمی کشور، تعطیلی آنچنانی نداشته است.

وی با بیان اینکه در ایام اخیر نیز شرایط خاص کشور باعث تعطیلی موزه‌ها شد، تصریح کرد: فعالیت اماکن گردشگری و تاریخی جز در مواردی که رسماً اعلام شده بود، متوقف و تعطیل نشده است.

علوی در رابطه با فعالیت موزه‌های تحت نظارت شهرداری تهران در شرایط فعلی، اظهار کرد: کلیت فعالیت موزه‌ها و اماکن گردشگری شهر تهران به ‌گونه‌ای است که جز در تعطیلات ثبت شده در تقویم رسمی کشور، تعطیلی آنچنانی نداشته است.

وی با بیان اینکه در ایام اخیر نیز شرایط خاص کشور باعث تعطیلی موزه‌ها شد، تصریح کرد: فعالیت اماکن گردشگری و تاریخی جز در مواردی که رسماً اعلام شده بود، متوقف و تعطیل نشده است.

کد مطلب 6916898

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