فعالیت ادارات مهران و دهلران امروز ۲ ساعت زودتر به پایان می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به پیش بینی هواشناسی استان و تداوم افزایش دمای هوا، استقرار موج گرما و به‌منظور مدیریت مصرف انرژی، ساعات کاری ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در روز شنبه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ به شرح زیر اعلام می‌شود.

فعالیت همه ادارات شهرستان های مهران و دهلران، بجز دستگاه‌های خدمات‌رسان، دو ساعت تعجیل در پایان ساعت کاری پیش بینی شده است.

دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی و نیروهای شیفت‌گردان از این تصمیم مستثنی بوده و فعالیت آن‌ها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

از عموم شهروندان، ادارات و دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌شود با صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، به‌ویژه برق و آب، در حفظ پایداری شبکه‌های خدمات‌رسان همکاری کنند.