به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدقاسم دهقانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بجستان، با اشاره به جایگاه والای اهل‌بیت (ع)، تمسک به قرآن و عترت را تنها راه مصونیت جامعه اسلامی از انحرافات دانست و اظهار کرد: سعادت انسان در گرو پیروی از آموزه‌های الهی و سیره خاندان رسالت است.

امام جمعه بجستان تجسس در امور شخصی دیگران و قضاوت‌های عجولانه را از آسیب‌های جدی اخلاقی برشمرد و تصریح کرد: بسیاری از افراد بدون کسب اطلاع کافی و تنها بر پایه شنیده‌ها درباره آبرو و عملکرد دیگران قضاوت می‌کنند؛ در حالی که نباید هر سخنی را بدون تحقیق پذیرفت یا منتشر کرد.

وی با تأکید بر اینکه انتشار مطالب تأییدنشده، فضای جامعه را به سمت بدبینی سوق می‌دهد، افزود: برخی افراد به دلیل ترس از تهمت و شایعه‌پراکنی، از حضور در عرصه‌های اجتماعی فاصله می‌گیرند که این امر در بلندمدت منجر به کاهش مشارکت‌های مردمی و تضعیف اعتماد عمومی خواهد شد.

دهقانی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به تحولات منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی، مطالبه خونخواهی امام شهید را مطالبه‌ای همگانی دانست و تأکید کرد: هدف دشمن از ایجاد تفرقه، دوقطبی‌سازی در جامعه است.

امام جمعه بجستان با انتقاد از انفعال برخی مسئولان در برابر نقض قوانین بین‌المللی توسط دشمنان گفت: هدف قرار دادن مرجعیت مذهبی، یکی از جنایات آشکار دشمن است که باید نسبت به آن موضع صریح اتخاذ شود.

وی با گرامیداشت ۲۶ مردادماه، سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، خاطرنشان کرد: این ملت در دوران دفاع مقدس با دست خالی و کمترین امکانات دفاعی، هشت سال در برابر دشمن ایستادگی کرد و آزادگان ما با تحمل سخت‌ترین شکنجه‌ها، الگوی بی‌بدیل مقاومت شدند.

دهقانی با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمن، تأکید کرد: مردم ما طی ۴۷ سال گذشته و در برهه‌های حساس انقلاب، همواره پای کار آرمان‌ها بوده‌اند. امروز نیز در برابر هجمه‌های فرهنگی دشمن، همه باید به میدان بیایند و با تقویت اخلاق اسلامی و بصیرت، راه امام شهید و شهدا را ادامه دهند.