به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکههای اجتماعی، نوشت: «کمبود مهمات و تسلیحات راهبردی آمریکا صرفاً یک بحران عددی یا مسئلهای در زنجیره تأمین نیست، بلکه نشانهای از شکنندگی دکترین نظامی و نظریه غالب جنگافروزی غرب است. تداوم این وضعیت میتواند بنیانهای ادعایی برتری نظامی غرب را فرسوده و بیش از پیش به بیاعتباری بینالمللی آن دامن بزند.»
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: کمبود مهمات و تسلیحات راهبردی آمریکا صرفاً یک بحران عددی یا مسئلهای در زنجیره تأمین نیست، بلکه نشانهای از شکنندگی دکترین نظامی و نظریه غالب جنگافروزی غرب است.
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