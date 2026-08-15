به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نادری، عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، نوشت: «کمبود مهمات و تسلیحات راهبردی آمریکا صرفاً یک بحران عددی یا مسئله‌ای در زنجیره تأمین نیست، بلکه نشانه‌ای از شکنندگی دکترین نظامی و نظریه غالب جنگ‌افروزی غرب است. تداوم این وضعیت می‌تواند بنیان‌های ادعایی برتری نظامی غرب را فرسوده و بیش از پیش به بی‌اعتباری بین‌المللی آن دامن بزند.»