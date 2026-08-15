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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

کمبود مهمات آمریکا؛ نشانه‌ای از فرسایش برتری نظامی غرب

کمبود مهمات آمریکا؛ نشانه‌ای از فرسایش برتری نظامی غرب

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: کمبود مهمات و تسلیحات راهبردی آمریکا صرفاً یک بحران عددی یا مسئله‌ای در زنجیره تأمین نیست، بلکه نشانه‌ای از شکنندگی دکترین نظامی و نظریه غالب جنگ‌افروزی غرب است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نادری، عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، نوشت: «کمبود مهمات و تسلیحات راهبردی آمریکا صرفاً یک بحران عددی یا مسئله‌ای در زنجیره تأمین نیست، بلکه نشانه‌ای از شکنندگی دکترین نظامی و نظریه غالب جنگ‌افروزی غرب است. تداوم این وضعیت می‌تواند بنیان‌های ادعایی برتری نظامی غرب را فرسوده و بیش از پیش به بی‌اعتباری بین‌المللی آن دامن بزند.»

کد مطلب 6916973
زهرا علیدادی

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